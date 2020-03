Người dùng yêu cầu Samsung từ bỏ chip Exynos trên smartphone cao cấp

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 08:00 AM (GMT+7)

Giống mọi năm, smartphone cao cấp của Samsung với chip Exynos có sức mạnh và hiệu quả kém hơn các phiên bản dùng chip Snapdragon từ Qualcomm.

Trước vấn đề kéo dài liên tục suốt nhiều năm nay, người dùng đã tạo một bản kiến nghị trên Change.org cho Samsung với yêu cầu công ty ngừng sử dụng chip Exynos ở phân khúc cao cấp mà đặt cược hoàn toàn vào chip Qualcomm.

Khiếu nại lớn nhất từ người dùng liên quan đến chip Exynos là chúng có hiệu quả kém hơn chip tương đương từ Qualcomm, và điều này kéo dài kể từ khi Galaxy S6 ra mắt.

Lấy ví dụ phép so sánh giữa Galaxy S20 Ultra dùng chip Exynos 990 với Snapdragon 865, một cây viết công nghệ cho thấy chúng giống nhau mọi thứ về cấu hình, ngoại trừ chip xử lý. Tuy nhiên, khi xem xét hiệu quả hoạt động bằng các yêu cầu thử nghiệm trên AnTuTu liên tiếp, phiên bản dùng chip Exynos 990 đã tỏa nhiệt nhiều hơn đến hơn 20 độ C so với bản Snapdragon 865. Đó là chưa kể hiệu suất giảm 20%. Sự khác biệt cũng đáng chú ý trong việc sử dụng ứng dụng máy ảnh.

Nếu tính tất cả những điều đó, không có gì lạ khi cộng đồng đã kết hợp với nhau và tạo ra một kiến ​​nghị để mong Samsung ngừng tung ra các điện thoại cao cấp dùng chip Exynos, ít nhất là họ nên bán chúng với giá thấp hơn khi so sánh với phiên bản dùng chip Snapdragon. Ở một số quốc gia, người dùng không có tùy chọn mua các phiên bản dùng chip Snapdragon như Mỹ nhưng vẫn phải trả giá cao hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/nguoi-dung-yeu-cau-samsung-tu-bo-chip-exynos-tren-smartphone-cao-ca...Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/nguoi-dung-yeu-cau-samsung-tu-bo-chip-exynos-tren-smartphone-cao-cap-1070985.html