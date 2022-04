Người dùng ngày càng chuộng mua smartphone tân trang

Thứ Sáu, ngày 22/04/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hãng phân tích Counterpoint Research đã chia sẻ một nghiên cứu mới cho thấy thị trường smartphone tân trang toàn cầu trong năm 2021 đã tăng trưởng 15% so với năm 2020.

Theo các nhà phân tích, Apple đã trở thành công ty dẫn đầu thị trường smartphone tân trang vào năm ngoái. Ngoài ra, vào năm 2021, thị trường toàn cầu cho smartphone tân trang đã phát triển nhanh hơn thị trường các thiết bị mới.

Vào năm 2021, lượng smartphone tân trang toàn cầu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Để so sánh, các lô hàng smartphone mới chỉ đạt mức tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích tại Counterpoint Research lưu ý rằng smartphone mới đang trở nên đắt hơn hàng năm, vì vậy người mua có nhiều khả năng chọn các mẫu tân trang. Smartphone tân trang là sản phẩm được trả lại cho nhà sản xuất vì một sự cố, sau đó được sửa chữa và bán lại ra ngoài. Ngay cả một sản phẩm đã được mua và mở hộp, thậm chí chưa bật nguồn sẽ không còn là máy “mới” mà phải là máy tân trang.

Với các trường hợp này, giá smartphone tân trang sẽ giảm mạnh so với máy mới, ví dụ thiết bị tân trang của Apple giảm 15% giá bán so với máy mới mua. Điều này chắc chắn thu hút người mua bởi chúng gần như mới hoàn toàn và vẫn được các nhà sản xuất đảm bảo chính sách bảo hành sản phẩm như mới.

Cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với smartphone tân trang, giá bán trung bình của các thiết bị này cũng tăng lên. Các nhà phân tích tự tin rằng thị trường smartphone tân trang sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dung-ngay-cang-chuong-mua-smartphone-tan-trang-50202222495918692.htmNguồn: http://danviet.vn/nguoi-dung-ngay-cang-chuong-mua-smartphone-tan-trang-50202222495918692.htm