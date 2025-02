Người dùng biến Galaxy Watch 5 thành “máy chơi game”: Chạy mượt cả GTA, God of War

Mới đây, một người dùng trên Reddit với nickname ZenonDesingk đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi biến chiếc smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 của mình thành một "máy chơi game mini". Anh đã chia sẻ hình ảnh cho thấy chiếc đồng hồ này có thể chạy mượt mà các tựa game nổi tiếng trên PC như God of War, Grand Theft Auto: San Andreas, và thậm chí cả Forza Horizon 4 thông qua Steam Link.

Chiếc smartwatch Galaxy Watch 5 được biến thành một "máy chơi game mini".

Việc chơi game trên một thiết bị nhỏ như Galaxy Watch 5 nghe có vẻ khó tin, nhưng ZenonDesingk đã chứng minh điều ngược lại. Ban đầu, anh cảm thấy thất vọng với kho ứng dụng game hạn chế của đồng hồ. Tuy nhiên, không nản lòng, anh đã tìm tòi các thủ thuật để mở rộng khả năng chơi game của thiết bị.

Sau khi thử nghiệm nhiều phương pháp như cài đặt tệp APK qua Bluetooth và trình duyệt mà không thành công, ZenonDesingk đã chuyển sang sử dụng công cụ ADB và Bugjaeger để truyền tệp từ điện thoại sang đồng hồ qua Wi-Fi. Sau một số điều chỉnh, bao gồm thay đổi cài đặt DPI, anh đã cài đặt thành công trình giả lập PSP.

Khi chơi các tựa game như Grand Theft Auto: San Andreas, Mortal Kombat, và Need for Speed: Most Wanted, Galaxy Watch5 có thể đạt tốc độ khung hình khoảng 60fps. Đặc biệt, tựa game God of War cũng chạy được ở mức 30fps trên chiếc đồng hồ này. Để có trải nghiệm chơi game tốt hơn, ZenonDesingk đã kết nối một tay cầm Bluetooth với đồng hồ. Hình ảnh chiếc Galaxy Watch 5 đặt trên giá đỡ trước màn hình, chạy God of War, đã thu hút sự chú ý và ấn tượng từ nhiều người.

Mặc dù Galaxy Watch 5 không được thiết kế để trở thành một máy chơi game chuyên dụng, nhưng những hạn chế về kích thước màn hình và dung lượng pin không thể phủ nhận khả năng xử lý ấn tượng của chiếc smartwatch này. Sự sáng tạo của ZenonDesingk đã khiến cộng đồng công nghệ không khỏi bất ngờ.