Mở lại Apple Store, iPhone tiếp tục bán đắt hàng tại Trung Quốc

Thứ Năm, ngày 27/02/2020 13:30 PM (GMT+7)

Apple đã mở lại nhiều cửa hàng tại Trung Quốc khi doanh số bán iPhone vượt trội so với “đối thủ”.

Vào ngày 24/02 vừa qua, Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc đã công bố dữ liệu cho thấy tổng doanh số điện thoại thông minh ở Trung Quốc đã giảm 37% so với tháng 1 năm ngoái. Theo nguồn tin Bloomberg, nhà phân tích Timothy Arcuri của UBS dự kiến ​​tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn nữa trong thời gian tới.

iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

Các nhà sản xuất hợp đồng của Apple tại Trung Quốc như Foxconn và Wistron đã đóng cửa dây chuyền sản xuất đang dần mở cửa trở lại. Apple cũng đã đóng cửa tất cả 42 địa điểm bán lẻ tại Trung Quốc và 29 trong số đó hiện đang mở cửa kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, những cửa hàng đang mở chỉ duy trì 8 giờ mỗi ngày thay vì 12 giờ như trước đây. Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook gần đây đã nói với các nhân viên: Apple Store ở nước này đã bắt đầu mở cửa trở lại nhưng có tốc độ bán trở lại chậm hơn so với dự đoán.

Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng 5% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái

Chính Apple cũng đã xác nhận rằng virus corona đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh iPhone toàn cầu nên hãng này không thể sản xuất nhiều đơn vị như kế hoạch. Nhu cầu về thiết bị ở Trung Quốc đã bị suy giảm trầm trọng khi mọi sự chú ý ở nước này đã chuyển sang virus. Mặt khác, doanh số của iPad và các máy tính bảng đang tăng vọt ở Trung Quốc. Đó là bởi các nhân viên không cần đến văn phòng, làm việc tại nhà và trẻ em phải học online thông qua máy tính bảng.

Mặc dù doanh số iPhone Trung Quốc vào tháng 1 giảm 28% so với tháng trước nhưng lại tăng 5% so với tháng 01/2019. iPhone vượt trội hơn hẳn so với các “đối thủ” trong thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới vì các cửa hàng trực tuyến của hãng vẫn hoạt động tốt. Ngoài ra, Apple đã không còn phải đối phó với các vấn đề chiến tranh thương mại vào tháng 1 này như cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số iPhone vào tháng 1 năm nay cao hơn 5% so với tháng 1 năm ngoái.

Không những vậy, chính “Nhà Táo” cũng đưa ra dự đoán doanh thu tài chính quý 2 năm 2020 ở mức rộng hơn từ 63 - 67 tỷ USD. Lý do là diễn biến phức tạp của virus. Bên ngoài thị trường Trung Quốc, doanh số bán các sản phẩm và dịch vụ của hãng này vẫn đáp ứng được kỳ vọng và hiện vẫn khá mạnh mẽ.

Sự thật là chừng nào virus này còn tiếp tục lan rộng khắp thế giới, nền kinh tế toàn cầu sẽ còn chậm lại. Trung Quốc là thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới (Ấn Độ đứng thứ hai) và khi khu vực đó suy yếu sẽ có tác động trở lại trong toàn ngành.

