Microsoft "hào phóng" phát iPhone 15, yêu cầu nhân viên tại Trung Quốc ngừng sử dụng Android

Microsoft đã yêu cầu tất cả nhân viên tại Trung Quốc ngừng sử dụng điện thoại Android cho mục đích công việc và chuyển sang sử dụng iPhone vì lý do an ninh mạng, theo Bloomberg.

Các nhân viên Microsoft tại Trung Quốc sẽ phải sử dụng trình quản lý mật khẩu Authenticator của Microsoft và ứng dụng Identity Pass trên iPhone để xác minh danh tính khi đăng nhập vào thiết bị làm việc và sẽ không thể truy cập các chức năng này bằng các thiết bị Android. Nhân viên Microsoft tại Trung Quốc sẽ phải sử dụng các thiết bị Apple để xác minh danh tính khi đăng nhập và đăng xuất khỏi máy trạm làm việc.

Microsoft đã thông báo tới hàng trăm nhân viên của mình tại chi nhánh Trung Quốc thông qua một bản ghi nhớ nội bộ, Bloomberg đưa tin. Không chỉ vậy, công ty còn "hào phóng" trang bị iPhone 15 cho toàn bộ nhân viên đang sử dụng điện thoại Android.

Trong một tuyên bố gửi đến PCMag, Microsoft giải thích rằng thay đổi này là cần thiết vì các ứng dụng bảo mật hiện bắt buộc chỉ được lưu hành trên Google Play Store và App Store của Apple.

"Các ứng dụng bảo mật như Microsoft Authenticator và Identity Pass hiện đã chính thức có trên các cửa hàng Apple và Google Play. Do Google Mobile Services không khả dụng ở khu vực này, chúng tôi muốn cung cấp cho nhân viên phương tiện để truy cập các ứng dụng bắt buộc này, chẳng hạn như thiết bị sử dụng iOS", người đại diện của Microsoft giải thích.

Việc chuyển sang các ứng dụng dựa trên các nền tảng bảo mật cho nhân viên trong khu vực là một phần trong khuôn khổ Sáng kiến ​​Tương lai An toàn (Secure Future Initiative - SFI) của Microsoft, được công ty thành lập vào tháng 11 năm 2023 để cải tổ các tiêu chuẩn an ninh mạng của mình.

Sáng kiến Tương lai An toàn dựa trên ba nội dung chính: Thiết kế An toàn, Mặc định An toàn và Vận hành An toàn. Mục tiêu của sáng kiến này là cung cấp cho khách hàng các thiết lập bảo mật mặc định tốt hơn và một phương thức thống nhất để quản lý và xác minh danh tính của người dùng, thiết bị và các dịch vụ khác nhau.

Tuy nhiên, bất chấp chính sách này, tin tặc vẫn xâm nhập được vào hệ thống email của Microsoft vào đầu năm nay. Một công ty an ninh mạng của bên thứ ba cũng đã truy cập vào dữ liệu nội bộ của Microsoft trên máy chủ đám mây Azure mà không cần mật khẩu vào tháng 2 vừa qua.

Quyết định của Microsoft không chỉ đơn thuần là một giải pháp an ninh đảm bảo tính an toàn cho các nhân viên của họ. Nó còn phản ánh sự phân mảnh ngày càng tăng giữa các hệ sinh thái di động ở Trung Quốc và quốc tế. Trong khi Apple duy trì một hệ sinh thái khép kín và được kiểm soát chặt chẽ, thị trường Android tại Trung Quốc lại phân mảnh với nhiều cửa hàng ứng dụng khác nhau, gây khó khăn cho việc đảm bảo an ninh một cách đồng bộ.

