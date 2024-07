iPhone bắt đầu "đắt khách" trở lại tại Trung Quốc

Tuy rằng dòng iPhone 16 chưa ra mắt, nghiên cứu mới nhất từ ​​công ty đầu tư JP Morgan cho thấy, doanh số bán iPhone đang tiếp tục tăng ở Trung Quốc, một phần nhờ thị trường điện thoại thông minh đang phục hồi trong khu vực.

Ảnh concept iPhone 16 Pro.

Trong vài tháng qua, JP Morgan đã dự đoán, các vấn đề của Apple ở Trung Quốc đang gia tăng nhưng hãng sẽ phục hồi. Sau Hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2024, JP Morgan kỳ vọng về một chu kỳ nâng cấp mạnh mẽ cho dòng iPhone 16 vì Apple Intelligence sắp ra mắt.

Giờ đây, các báo cáo cho hay, doanh số bán iPhone ở Trung Quốc đã bắt đầu được cải thiện. Theo dữ liệu mới nhất trong tháng 5/2024, doanh số bán iPhone đang tăng lên - tăng 44% so với tháng 4/2024, tăng 40% so với tháng 5/2023.

Dù vậy, mức tăng này vẫn ít hơn so với trước đây. Ở giai đoạn này của các năm trước, theo JP Morgan, doanh số iPhone sẽ tăng trưởng khoảng 55%.

Biểu đồ mô tả doanh số điện thoại di động thương hiệu quốc tế tại Trung Quốc.

Mặt khác, Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT - China Academy of Information and Communications Technology) cho biết, tổng lượng điện thoại thông minh bán ra tại quốc gia này đã tăng 26% trong tháng 5/2024 so với tháng trước và 16% so với năm trước.

Từ đầu năm đến nay, doanh số bán iPhone của Apple hiện đã tăng 17%. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 20% trong thời gian trước đó.

Theo nghiên cứu trước đây của Counterpoint về doanh số bán iPhone tại Trung Quốc, iPhone 15 đạt đỉnh cao hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Mặc dù "Táo Khuyết" vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề ở Trung Quốc nhưng hãng đang có xu hướng phục hồi. Và tất cả các nhà phân tích đều mong đợi iPhone 16 Series sẽ được thúc đẩy doanh số bán hàng nhờ Apple Intelligence.

Nguồn: [Link nguồn]