Màn hình iPhone 15 gặp khó khi sản xuất, liệu có ra mắt đúng hạn?

Theo các tin đồn, tất cả các mẫu iPhone 15 năm nay sẽ có phần cắt Dynamic Island giống như các mẫu iPhone 14 Pro. Tuy nhiên, cặp iPhone 15 Pro sẽ sử dụng công nghệ màn hình LTPO OLED mới nhất của Samsung và LG, iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ chỉ dùng màn hình LTPS rẻ bằng một nửa.

Hiện tại, theo nguồn tin The Elec (Hàn Quốc), một trong số các nhà cung cấp màn hình cho iPhone 15 Series - BOE đang gặp sự cố khi khoét lỗ Dynamic Island trên màn hình iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Do đó, Apple đã phải kéo lịch sản xuất màn hình hàng loạt cho các mẫu iPhone 15 rẻ hơn sang tháng 5 và yêu cầu Samsung sản xuất chúng. Đây cũng là thời điểm Samsung dự kiến tập trung sản xuất màn hình cho iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra hàng loạt.

Bộ tứ iPhone 15 sẽ đều có Dynamic Island.

Điều này sẽ giúp “Nhà Táo” có thời gian để giải quyết các vấn đề sản xuất màn hình lâu năm của BOE, không ảnh hưởng tới lịch trình ra mắt của dòng iPhone 2023.

Nguyên nhân chính là bởi hơi ẩm hoặc oxy lọt vào xung quanh khu vực cắt bỏ của Dynamic Island. Việc cắt và hàn kín các lỗ hình elip lớn của Dynamic Island đòi hỏi phải có thiết bị chính xác – đã được Samsung áp dụng ngay từ khi sản xuất màn hình OLED “đục lỗ” cho dòng Galaxy S của mình.

Tuy nhiên, Apple đã yêu cầu Samsung in các cạnh của Dynamic Island để bảo vệ chúng tốt hơn và tránh làm giảm tuổi thọ của màn hình. LG cũng đã thành thạo phương pháp in phun cho các cạnh của Dynamic Island, chỉ BOE gặp phải sự cố.

Mặc dù Apple muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng màn hình của mình với các nhà cung cấp bổ sung như LG hoặc BOE nhưng các thương hiệu này thường không đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng loạt hoặc đi sau 1 - 2 chu kỳ so với các công nghệ tiên tiến. Kết quả là Samsung vẫn là đối tác trọng điểm của công ty.

Ảnh concept iPhone 15 Pro với viền màn hình siêu mỏng.

Theo thông lệ, dòng iPhone 15 sẽ được công bố vào tháng 9 tới. Quá trình sản xuất màn hình hàng loạt cho chúng sẽ diễn ra vào mùa hè để kịp cho kế hoạch này.

