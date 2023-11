Lượng linh kiện Trung Quốc trong Huawei Mate 60 Pro cao đến bất ngờ

Tỷ lệ này cao hơn 18% so với những gì mà Huawei đạt được khi phát hành Mate 40 Pro cách đây 3 năm. Model mới nhất được tung ra thị trường vào thời điểm tác động của các lệnh trừng phạt từ Mỹ đối với hoạt động kinh doanh của Huawei ở mức vừa phải. Theo các chuyên gia từ Formalhaut Techno Solutions, tổng chi phí để lắp ráp Mate 60 Pro không vượt quá 422 USD, trong số này 47% đến từ nguyên liệu có nguồn gốc Trung Quốc.

Tỷ lệ sử dụng linh kiện nội địa hóa của Mate 60 Pro tăng mạnh so với tiền nhiệm.

Đáng chú ý là sự gia tăng tỷ trọng linh kiện Trung Quốc xét về mặt giá trị đạt được chủ yếu nhờ việc chuyển sang sử dụng màn hình OLED của BOE thay vì LG Display trong mẫu tiền nhiệm. Đây là thành phần đắt nhất trên Mate 60 Pro, do đó ảnh hưởng đáng kể đến việc chia sẻ giá thành. Các nhà phân tích cho biết BOE không hề thua kém các đối thủ Hàn Quốc về chất lượng màn hình OLED, nhưng ở thời điểm này hãng khó có thể cung cấp đủ số lượng sản xuất mà Huawei yêu cầu.

Ở Mate 60 Pro, giá linh kiện Trung Quốc đã tăng 90%, lên 198 USD, so với Mate 40 Pro. Nhà cung cấp màn hình cảm ứng đã thay đổi từ Synaptics của Mỹ sang Trung Quốc. Mate 40 Pro cách đây 3 năm sử dụng chip 5nm từ HiSilicon do TSMC sản xuất, nhưng do các lệnh cấm nên Mate 60 Pro hiện chỉ sử dụng chip 7nm được sản xuất bởi SMIC.

Camera trên Mate 60 Pro sử dụng cảm biến từ Samsung.

Chi phí linh kiện do các công ty Hàn Quốc cung cấp trong Mate 60 Pro đã tăng lên ở mức 36%, cao hơn 5% so với Mate 40 Pro. Các linh kiện từ Nhật Bản ghi nhận mức giảm đáng kể, giảm tỷ trọng trong giá thành của mẫu smartphone hàng đầu từ Huawei, từ 19% xuống 1%. Về vấn đề này, các nhà cung cấp Hàn Quốc đặc biệt được hưởng lợi vì cảm biến hình ảnh của máy ảnh hiện đến từ Samsung chứ không phải từ Sony.

