Kế hoạch sản xuất iPhone tại Trung Quốc sẽ phục hồi từ ngày 10/02

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Các nhà máy sản xuất iPhone của Apple tại Trung Quốc sẽ được tiếp tục hoạt động vào ngày 10/02.

Cho đến nay, virus Corona đã cướp đi tính mạng của hơn 490 người và lây nhiễm 24.324 người trên toàn thế giới. Vì thế, một số doanh nghiệp ở Trung Quốc đã phải cắt giảm hoạt động hoặc đã đóng cửa hoàn toàn. Các động thái này đã ảnh hưởng trực tiếp tới Apple vì công ty phụ thuộc vào các nhà sản xuất hợp đồng ở Trung Quốc để sản xuất nhiều sản phẩm, bao gồm cả iPhone. Virus này cũng ảnh hưởng đến một số chuỗi cung ứng có trụ sở tại Trung Quốc của Apple.

iPhone 11, iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 Pro.

Vào ngày 05/02 vừa qua, nguồn tin phía Bloomberg báo cáo, nhà sản xuất Trung Quốc mà Apple dựa vào nhiều nhất, Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.) sẽ tiếp tục sản xuất vào ngày 10/02. Các công ty khác như Quanta Computer Inc., Inventec Corp và LG Display Co. cũng sẽ quay trở lại làm việc vào tuần tới.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International gần đây đã cắt giảm 10% ước tính doanh số iPhone cho quý hiện tại, chỉ khoảng 36 - 40 triệu iPhone. Apple không còn công bố số lượng điện thoại xuất xưởng trong các báo cáo hàng quý nhưng nhà phân tích tin rằng hãng này sẽ chỉ bán được 38 triệu chiếc trong quý 4 năm 2019. Vì vậy, trong ba tháng, từ tháng 01 - 03, doanh số iPhone sẽ giảm tới 5,3%.

Foxconn đang lên lịch sản xuất vào ngày 10/02

Ngày 10/02, các dây chuyền sản xuất sẽ quay trở lại hoạt động tại Foxconn. Hiện rất nhiều công nhân sống khép kín trong các phòng trọ và quá trình di chuyển của cả con người và vật liệu đã chậm lại rất nhiều. Các nhà máy của Foxconn - nơi sản xuất hầu hết iPhone được đặt tại Trịnh Châu và nhà máy của hãng lắp ráp Pegatron được đặt ở Thượng Hải. Cả hai đều cách hơn 311 dặm từ Vũ Hán – tâm điểm dịch ở Trung Quốc.

Đầu tuần này, Apple đã đóng cửa các cửa hàng, văn phòng công ty và trung tâm tiêu dùng của mình tại Trung Quốc cho đến ngày 09/02 dựa trên lời khuyên mới nhất từ ​​các chuyên gia y tế hàng đầu. Tuy nhiên, Apple vẫn có thể giao đơn đặt hàng trên toàn quốc, vì vậy những người muốn mua iPhone mới ở Trung Quốc sẽ không bị cản trở vì virus.

iPhone 9 sẽ có thiết kế giống iPhone 8.

Trong khi đó, nhà phân tích Jeff Pu của GF Securities cho hay các công ty trong chuỗi cung ứng đang lo ngại nghiêm trọng về việc thiếu nhân viên. Apple có hơn 10.000 công nhân trực tiếp làm việc tại Trung Quốc, bao gồm cả những người làm việc trong Apple Store.

Mặc dù đã có lo ngại rằng virus có thể trì hoãn sự ra mắt của iPhone 9, Foxconn vẫn khẳng định đã có một kế hoạch dự phòng sẽ cho phép mẫu iPhone mới được phát hành theo đúng lịch trình. iPhone 9 sẽ trông giống như iPhone 8 với màn hình LCD 4,7 inch nhưng sẽ được trang bị chip A13 Bionic SoC 7nm được tìm thấy trong các mẫu iPhone 2019. Thiết bị mới cũng sẽ được tăng 50% bộ nhớ từ 2GB RAM lên 3GB; camera sau đơn sẽ là camera rộng 12MP của iPhone 11 cùng với pin 1.821mAh. iPhone 9 dự kiến ​​sẽ có giá bán từ 399 USD (khoảng 9,27 triệu đồng) và có thể được tiết lộ vào tháng tới.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/ke-hoach-san-xuat-iphone-tai-trung-quoc-se-phuc-hoi-tu-ngay-10-02-1056420.html