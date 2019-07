iPhone XR tiếp tục là chiếc iPhone “bán chạy” nhất quý 2

Thứ Năm, ngày 25/07/2019 12:00 PM (GMT+7)

Theo thống kê, iPhone XR chiếm gần một nửa tổng doanh số iPhone của Mỹ trong quý 2 vừa qua.

Sau khi iPhone XR được bán ra, nhiều nhà phân tích đã nhanh chóng cho rằng chiếc điện thoại 2018 giá rẻ của Apple là một sự thất bại. Tuy nhiên, thực tế là thiết bị có giá từ 749 USD (tương đương 17,41 triệu đồng) đã thể hiện một cách ấn tượng, chống lại sự tấn công của các flagship có giá tương tự với thông số kỹ thuật vượt trội, đứng đầu một số danh sách smartphone bán chạy nhất kể từ khi phát hành vào cuối tháng 10 năm 2018.

iPhone XR màu vàng.

iPhone XR đã thống trị thị trường Mỹ, đặc biệt là vào tháng 1, sau đó giữ vị trí dẫn đầu trong suốt quý 1 và sau đó mở rộng thế lực cho đến cuối quý 2. Trong khi đó, ở khung thời gian tháng 1 - 3 năm 2019, chiếc iPhone này vẫn thành công vang dội, bất chấp thành công ban đầu của “gia đình” Galaxy S10.

Galaxy S10 và Galaxy S10 + không thể phá vỡ top 3 mẫu điện thoại thông minh bán chạy nhất trong quý hai năm nay tại Mỹ: đứng đầu là iPhone XR, tiếp theo là iPhone 8 và iPhone XS Max trong bảng xếp hạng gần đây của Kantar. Các con số thống kê cho thấy một điều rõ ràng là các thiết bị cầm tay cao cấp 2018 của Apple ít phổ biến hơn nhiều so với “người anh em” giá cả phải chăng.

Sự thống trị của iPhone XR

iPhone XR mặc dù không đạt được doanh số mong đợi trong năm ngoái, nhưng khi nói đến thị phần, chiếc iPhone có màn hình 6,1 inch dường như đã thực sự vượt quá mong đợi của mọi người. Theo Kantar, 7,8% tất cả các điện thoại thông minh được phân phối ở Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 là các đơn vị iPhone XR. Mặt khác, theo báo cáo mới nhất của CIRP, mẫu iPhone có màn hình LCD chiếm 48% doanh số bán iPhone trên cùng một khung thời gian.

iPhone XR thực sự soán ngôi chiếc iPhone "đắt hàng" nhất.

Thực tế là, trong quý 2 năm 2019, cứ hai người mua iPhone ở Mỹ lại có một người chọn iPhone XR trong khi cặp iPhone XS và iPhone XS Max chỉ chiếm tỷ lệ 19%. Do đó, thế hệ iPhone 2018 đã chiếm tổng cộng 67% thị phần iPhone, tăng từ 59 % trong Q1 và hơn 50 % khi so sánh với iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus cùng thời điểm này năm ngoái.

Chỉ riêng iPhone XR đã chiếm ưu thế hơn so với iPhone X và iPhone 8 Plus cộng lại trong cuối quý II năm 2018. Cuối cùng, có lẽ điều ấn tượng nhất về iPhone XR là chiếm được thị phần bán hàng cao nhất kể từ năm 2015 đến nay. Tất nhiên, cách đây 4 năm, iPhone 6 có ít “đối thủ” hơn trong khi iPhone XR hiện không chỉ cùng ganh đua với iPhone XS và iPhone XS Max, mà cả iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 và iPhone 7 Plus tại Apple Store chính thức của Mỹ.

Một số dịch vụ của Apple vẫn đang gặp khó khăn

Do các thiết bị phần cứng không bán chạy như trước đây, “gã khổng lồ” công nghệ có trụ sở tại Cupertino đã tăng cường tập trung vào phần mềm và "dịch vụ" như nền tảng phát trực tuyến TV + sắp tới. Theo số liệu thống kê từ CIRP, ước tính, gần một nửa số người mua iPhone ở Mỹ cũng đang trả tiền cho Apple để lưu trữ iCloud.

Mảng dịch vụ của Apple không mấy khả quan.

Con số 47% đó khá ấn tượng nhưng các dịch vụ khác của Apple lại khá ì ạch. Chẳng hạn, nền tảng phát nhạc của công ty chỉ chiếm 35% thị phần, nguyên nhân chính là do iTunes “chết yểu”.

Trong khi đó, sự phổ biến và giá cả cạnh tranh của các tùy chọn bên thứ ba khiến AppleCare không thể nâng thị phần lên mức 2 con số. Hiện tại, ngay cả Apple TV, Podcasts và News cũng chỉ chiếm từ 15 đến 29% vì cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.