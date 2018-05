iPhone X, Galaxy S9 và loạt smartphone đua nhau giảm giá

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Một loạt smartphone như Galaxy S9, Galaxy S8, iPhone7, iPhone 8, iPhone X đang giảm giá mạnh trong tháng 5 đem lại nhiều hấp dẫn cho người mua.

Qua đợt nghỉ lễ kéo dài và bước sang tháng 5/2018, nhiều nhà phân phối smartphone (điện thoại thông minh) ở thị trường Việt Nam đang đua nhau tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá sốc để hút túi tiền của người mua. Dĩ nhiên, động thái đó cũng là tin tốt cho những tín đồ dế thông minh cao cấp.

Samsung Galaxy S9+ có thể giảm tới 2 triệu VNĐ.

Khảo sát một số nhà phân phối smartphone chính hãng cho thấy, nhiều điện thoại thông minh cao cấp hiện nay từ hai “gã khổng lồ” là Samsung và Apple đều đang giảm giá khá mạnh. Đối với Samsung, một loạt sản phẩm như các siêu phẩm Galaxy S9+, Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S8 tới các dòng tầm trung như Galaxy A8+, Galaxy A8 đang được giảm giá dao động từ 500 nghìn VNĐ đến 1 triệu VNĐ trong thời gian kéo dài từ 1/5-31/5/2018.

Giảm ngày 1 triệu VNĐ khi mua trực tuyến.

Một số nhà phân phối còn sẵn sàng giảm sốc tới 2 triệu VNĐ với Samsung Galaxy S9+ 64GB trong trường hợp thanh toán qua thẻ tín dụng và có mã qua Galaxy Gift với dòng S, Note.

Bảng giá khuyến mãi của các sản phẩm smartphone Samsung:

Loại máy Giá đề xuất (triệu VNĐ) Khuyến mãi Galaxy S9+ 128GB 24,99 1 triệu VNĐ khi thanh toán online bằng thẻ tín dụng; Phiếu mua hàng Samsung trị giá 800.000đ Galaxy S9+ 64Gb 23,49 1 triệu VNĐ khi thanh toán online bằng thẻ tín dụng; Phiếu mua hàng Samsung trị giá 800.000đ. Galaxy Note 8 22,49 1 triệu VNĐ khi thanh toán online bằng thẻ Mastercard; Phiếu mua hàng Samsung trị giá 800.000đ. Galaxy S8 Plus 17,99 700.000đ khi thanh toán online bằng thẻ Mastercard; Phiếu mua hàng Samsung trị giá 250.000đ. Galaxy S8 15,99 700.000đ khi thanh toán online bằng thẻ Mastercard; Phiếu mua hàng Samsung trị giá 250.000đ. Galaxy A8+ (2018) 13,49 500.000đ khi thanh toán online bằng thẻ Mastercard; Phiếu mua hàng Samsung trị giá 250.000đ khi mua online. Galaxy A8 (2018) 10,99 500.000đ khi thanh toán online bằng thẻ Mastercard; Phiếu mua hàng Samsung trị giá 250.000đ khi mua online. Galaxy J7+ 7,29 Phiếu mua hàng Samsung trị giá 250.000đ; Phiếu mua hàng Samsung trị giá 100.000đ khi mua online. Galaxy J7 Pro 6,09 Phiếu mua hàng Samsung trị giá 100.000đ khi mua online.

Trong khi đó, nhà táo Apple thậm chí còn giảm sốc hơn với mức giảm mạnh từ 1-1,5 triệu VNĐ với các sản phẩm cao cấp như iPhone X 256Gb, iPhone X 64GB, iPhone 8 Plus 256GB, iPhone 8 256GB, iPhone 6s Plus 32GB. Còn iPhone 6s 32GB, iPhone 7 Plus 32GB cũng giảm mạnh với mức khuyến mãi lần lượt là 500 nghìn VNĐ và 700 nghìn VNĐ.

iPhone X giảm sốc tới 1,5 triệu VNĐ khi thanh toán online.

Bảng giá khuyến mãi của các sản phẩm smartphone Apple: