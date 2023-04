iPhone và iPad Pro sắp trang bị công nghệ rất được kỳ vọng

Công nghệ này có tên là “Metalens” nhằm thay thế các nắp ống kính bằng nhựa. Công nghệ mới và tiên tiến hơn này có thể sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên nắp camera Face ID của iPad Pro. Điều này được đưa ra bởi chuyên gia phân tích Ming-chi Kuo trong báo cáo mới nhất của mình.

Metalens sẽ có mặt sớm nhất trên iPhone 17?

Theo ông Kuo, nếu Apple thành công trong việc đưa Metalens lên camera Face ID của iPad Pro, thành phần này cũng sẽ xuất hiện trên iPhone. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi nào Metalens sẽ ra mắt chính thức? Ông Kuo cho biết Metalens hiện đang trong giai đoạn đầu và sẽ không ra mắt trên iPhone trước năm 2025. Nói cách khác, iPhone 15 và thậm chí là dòng iPhone 16 cũng sẽ không đi kèm với thiết kế này.

Nói về Metalens, ông Kuo tuyên bố rằng VisEra và TSMC là những nhà cung cấp quy trình quan trọng cho công nghệ mới. Trong số này, VisEra có thể là công ty được hưởng lợi khi hợp tác với Apple trong việc cung cấp công nghệ ống kính mới. Khi công nghệ ở dạng hoàn chỉnh, các mẫu iPhone có thể có chi phí sản xuất thấp hơn.

Cũng theo Kuo, Metalens được sản xuất hàng loạt tương đối rẻ hơn so với ống kính nhựa. Hơn nữa, công nghệ ống kính mới mỏng hơn so với ống kính nhựa hiện có trong các mẫu iPhone ngày nay. Điều này cho thấy các mẫu iPhone trong tương lai sẽ ít dày hơn so với các mẫu hiện tại.

Metalens sẽ giúp iPhone và iPad Pro có thiết kế mỏng hơn?

Cuối cùng, nếu mọi thứ suôn sẻ, sự thay đổi có thể sẽ sớm diễn ra, bắt đầu với iPad Pro. Tuy nhiên, Apple có thể không mua linh kiện này với số lượng lớn ngay từ đầu, đó có thể là lý do tại sao iPad Pro là thiết bị duy nhất có công nghệ này trước năm 2025.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-va-ipad-pro-sap-trang-bi-cong-nghe-rat-duoc-ky-vong-1458495.n...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-va-ipad-pro-sap-trang-bi-cong-nghe-rat-duoc-ky-vong-1458495.ngn