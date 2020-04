iPhone SE và những đối thủ dưới 12 triệu đồng vô cùng đáng giá

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Smartphone tầm trung đang làm mưa làm gió trên thị trường, và iPhone SE cùng một số sản phẩm khác cho thấy giá trị của chúng.

Đối với người dùng bị eo hẹp về ngân sách, rõ ràng việc giá smartphone hàng đầu tăng phi mã trong thời gian qua khiến họ phải ớn lạnh. Mặc dù thật khó để kỳ vọng những chiếc smartphone có giá dưới 5 triệu đồng có thể đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu của mọi người nhưng các sản phẩm tầm trung ở mức giá dưới 12 triệu đồng lại thể hiện rõ sự ngọt ngào của nó. Vì vậy, khi Apple ra mắt iPhone SE mới với giá khoảng 9,35 triệu đồng vào tuần trước, rõ ràng rất nhiều người cảm thấy hài lòng.

Màn hình 4,7 inch và thân máy dựa trên iPhone 8 mang đến một cảm giác hoài cổ rất đỗi thân thuộc một thời. Thêm vào đó, chip A13 Bionic của nó cũng là mạnh nhất trong thế giới điện thoại tầm giá này. Nhưng điều đó không có nghĩa là người dùng không có lựa chọn nào khác khi có một số điện thoại khác trong tầm giá dưới 12 triệu đồng mà họ có thể xem xét.

Giải pháp thay thế đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là Pixel 3a của Google. Sản phẩm có giá tương đương iPhone SE, nhưng người dùng vẫn có thể đợi thêm nếu chờ Pixel 4a. Tuy chỉ sử dụng chip Snapdragon 670 tầm trung nhưng Google đã điều chỉnh phần mềm của mình để khiến chiếc điện thoại 9,35 triệu đồng này chạy nhanh như một điện thoại cao cấp. Thật khó để so kè với A13 Bionic của iPhone SE nhưng hầu hết mọi người sẽ không nhận thấy sự khác biệt trong hiệu suất.

Mặc dù vậy, màn hình của Pixel 3a lớn hơn đáng kể so với iPhone SE. Điện thoại này có màn hình OLED 5,6 inch chắc chắn tốt hơn LCD 4,7 inch của iPhone SE. Pixel 3a cũng có độ phân giải cao hơn ở 1080p, trong khi iPhone chỉ chạy ở mức 750p. Cả hai điện thoại đều có bộ nhớ trong khởi điểm 64 GB và camera đơn 12 MP ở phía sau cho khẩu độ f/1.8 nhưng điện thoại Google có phần mềm xử lý hình ảnh tốt hơn. Cả hai cũng có camera selfie sắc nét tương tự, và vì iPhone SE mới hơn nên nó cũng hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất, trong khi Pixel 3a vẫn sử dụng 802.11ac. Vấn đề là hầu như chưa có au sử dụng Wi-Fi 6 nên đây không phải là tính năng có ý nghĩa hiện nay.

Nếu chọn giữa iPhone SE và Pixel 3a, quyết định sẽ phụ thuộc vào sở thích phần mềm của người dùng. Hai thiết bị cầm tay này khá giống nhau về giá, nhưng iPhone SE có thể sử dụng tốt trong tương lai hơn một chút nhờ chip xử lý vượt trội. Pixel 3a có màn hình tốt hơn và ngoại hình hiện đại hơn.

Nhưng Apple và Google không phải là các công ty duy nhất sản xuất điện thoại đàng hoàng với giá dưới 13 triệu đồng. Samsung, Motorola và OnePlus đều có các sản phẩm trong phạm vi giá này. Ví dụ, Galaxy A51 có giá 7,99 triệu đồng và thậm chí rẻ hơn tại một số cửa hàng, trong khi Moto G Stylus có giá 300 USD (7 triệu đồng) trên Best Buy. Cả hai sản phẩm này đều là những thiết bị lớn hơn với màn hình Galaxy A51 lớn 6,5 inch và Moto G Stylus là 6,4 inch. Mặc dù cả hai đều hỗ trợ độ phân giải Full HD nhưng Galaxy A51 sử dụng màn hình AMOLED tốt hơn so với LCD của Moto G Stylus. Chúng cũng trông hiện đại hơn iPhone SE do có thiết kế toàn màn hình và camera trước đục lỗ như trên nhiều điện thoại cao cấp.

Galaxy A51 cũng cung cấp camera selfie sắc nét nhất với cảm biến 32 MP. Trong khi đó, Moto G Stylus đánh bại Pixel 3a và iPhone SE với camera selfie 16 MP. Ở phía sau, Moto G Stylus có hệ thống ba camera với cảm biến chính 48 MP, trong khi Galaxy A51 bổ sung cảm biến chiều sâu. Cả hai điện thoại này đều có ống kính macro và siêu rộng trong các mảng của chúng, giúp cho việc chụp ảnh linh hoạt hơn.

Samsung sử dụng chip Exynos 9611 trong Galaxy A51 với hiệu năng tương tự Snapdragon 665 của Moto G Stylus, tuy vẫn nhạt hơn so với A13 Bionic nhưng vẫn khá tốt.

Trong số 4 điện thoại dưới 12 triệu đồng này, nếu ai thích máy ảnh và màn hình ấn tượng thì có thể chọn Galaxy A51. Nếu thích phần mềm Android nguyên bản thì Pixel 3a là lựa chọn. Lợi ích của Moto G Stylus chính là có bút cảm ứng thụ động tích hợp, cộng với đó là lựa chọn duy nhất có khe cắm thẻ nhớ microSD.

Nếu có điều kiện hơn, người dùng có thể xem xét OnePlus 7T. Điện thoại này đi kèm thiết kế đẹp và màn hình 6,5 inch độ phân giải Full HD chạy ở tần số 90 Hz mượt mà. Nó thậm chí còn hỗ trợ HDR cho chất lượng hình ảnh phong phú hơn. Giống như Moto G Stylus, OnePlus 7T cung cấp hệ thống ba camera với cảm biến chính 48 MP ở phía sau và cảm biến 16 MP ở mặt trước. Sản phẩm có giá cao hơn một chút so với các sản phẩm còn lại, ở mức 500 USD (11,72 triệu đồng), nhưng lại đi kèm chip Snapdragon 855 mạnh mẽ.

Tất nhiên còn có nhiều lựa chọn hơn với giá dưới 12 triệu đồng từ các thương hiệu như TCL, LG, Nokia và ASUS, nhưng thành thật mà nói các sản phẩm từ những thương hiệu này chưa thực sự hoàn thiện. Những người tìm kiếm một sự thay thế cho iPhone SE mới chắc chắn sẽ thật khó lựa chọn trong tầm giá này, nhưng hãy nhớ rằng chúng đều là các thiết bị Android. Nếu phụ thuộc vào iOS, người dùng sẽ bị mắc kẹt với iPhone SE nếu không muốn mua các sản phẩm cao cấp dưới dạng “mới 99%”. Dường như, người hâm mộ Apple muốn tiết kiệm tiền không có nhiều lựa chọn thay thế.

