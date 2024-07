iPhone màn hình lớn đời mới hơn iPhone 13 Pro Max nhưng giá thấp hơn

iPhone 14 Plus hiện là mẫu iPhone với màn hình lớn rẻ bậc nhất trên thị trường. Dù đã được thay thế bằng iPhone 15 Plus mới mẻ và hấp dẫn hơn nhưng bản thân iPhone 14 Plus được hạ giá mạnh đã giúp nó có sức hút lớn với người dùng có nhu cầu về smartphone màn lớn với giá rẻ.

Giá của iPhone 14 Plus hiện nay đang có giá từ 13,8 triệu đồng, rẻ hơn gần 9 triệu đồng so với iPhone 15 Plus, có giá bán 22,5 triệu đồng. Thậm chí, mức giá của iPhone 14 Plus còn rẻ hơn mẫu cao cấp nhất của dòng iPhone tiền nhiệm là iPhone 13 Pro Max, đang có giá bán từ 15,6 triệu đồng.

iPhone 14 Plus giống như iPhone 14 nhưng có màn hình lớn hơn. Đó là màn hình với kích thước 6.7 inch tấm nền OLED đã thành tiêu chuẩn trên smartphone của Apple. Màn hình này có độ sáng tối đa 1200 nits.

Điểm trừ của màn hình trên iPhone 14 Plus là vẫn chỉ có tốc độ làm mới 60Hz và tai thỏ ở mặt trước. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn thích màn hình OLED của Apple.

iPhone 14 Plus chỉ có hai camera 12MP ở mặt sau. Một camera góc rộng và một camera góc siêu rộng với góc chụp 120 độ. Chất lượng ảnh của iPhone 14 Plus được đánh giá là có chất lượng tốt về cả màu sắc lẫn độ trung thực.

Điều này một phần đến từ viêc iPhone 14 Plus sở hữu cảm biến hình ảnh lớn. Trong hầu hết bối cảnh, iPhone 14 Plus đều làm tốt chức năng và thậm chí là ngang ngửa so với iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Plus trang bị chip A15 tiến trình 5nm tương đương iPhone 13 Pro Max với GPU năm lõi. Đây là một chút nâng cấp so với thế hệ iPhone 13 tiêu chuẩn trang bị chip A15 chỉ có GPU 4 lõi.

Cấu hình này mang đến sức mạnh rất ấn tượng với điểm chuẩn hiệu năng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Riêng về độ mượt mà khi sử dụng, iPhone 14 Plus chẳng kém iPhone 14 Pro và Pro Max.

Nếu bạn cần một mẫu iPhone màn lớn với giá rẻ thì iPhone 14 Plus đang là lựa chọn tốt nhất hiện nay mà không cần phải mua máy cũ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]