iPhone đang bị lép vế tại thị trường tỷ dân

Các vấn đề về nguồn cung ở Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn đến doanh số bộ đôi iPhone 14 Pro ngay sau khi chúng được giới thiệu vào tháng 9. Mặc dù sau đó thời gian giao hàng của chúng đã được cải thiện nhưng Apple khó có thể đạt mức kỳ vọng trong báo cáo thu nhập Quý 4.

iPhone 14 Plus.

Theo một báo cáo kết hợp từ J.P. Morgan và Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (China Academy of Information and Communications Technology), doanh số bán iPhone tại quốc gia này trong quý 4/2022 có thể giảm khoảng 58% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh số iPhone từ tháng 9 cho thấy mức giảm 31% so với cùng kỳ năm 2021.

Sự sụt giảm mạnh này đã tác động đến thị phần chung của Apple tại Trung Quốc với mức giảm 2%. Cụ thể hơn, thị phần iPhone tại quốc gia tỷ dân đã giảm xuống 19% vào tháng 11/2022 từ mức so với 21% vào tháng 11/2021.

Thị phần iPhone tại Trung Quốc qua thời gian.

Thực tế, mức sụt giảm thị phần của “Nhà Táo” không quá sâu do thị trường điện thoại thông minh nói chung cũng giảm 34%. Lý do suy giảm của Apple là bởi chính sách chống Covid của Trung Quốc và sự cố sau đó tại một nhà máy của Foxconn.

J.P. Morgan dự kiến, lượng hàng bán ra trong tháng 12/2022 so với cùng kỳ năm 2021 sẽ tiếp tục giảm do nguồn cung vẫn bị hạn chế trong ít nhất nửa đầu tháng.

