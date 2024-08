iPhone 17 Slim siêu mỏng - Đế chế mới của iPhone

Mỗi khi Apple thử nghiệm sản phẩm mới, hãng này luôn thu hút sự chú ý vì sự cẩn thận. Mặc dù hiếm khi thử nghiệm nhưng khi thực sự thoát khỏi vỏ bọc, Apple thường tạo nên tiếng vang đáng chú ý.

Ảnh concept iPhone 17 Slim.

Giờ đây, iFan đang tập trung vào chiếc iPhone mới, iPhone 17 Slim. Ngay cả khi dòng iPhone 16 chưa ra mắt, iPhone thế hệ tiếp theo đã tạo nên nhiều sự phấn khích.

iPhone 17 Slim sẽ là thành viên mới trong "gia đình" iPhone 2025, sẽ thay thế mẫu iPhone Plus. Nhưng điều khiến chiếc flagship này gây tranh cãi là mức giá cao khó hiểu và bộ tính năng được tích hợp bên trong.

Lịch sử của những mẫu iPhone thứ tư

Trước khi đi vào những thông tin chi tiết về iPhone 17 Slim, hãy cùng nhìn lại lịch sử của mẫu iPhone thứ tư của Apple.

iPhone Mini

Vào năm 2020, khi thế giới vừa bước vào giai đoạn hỗn loạn vì đại dịch COVID, Apple đã quyết định tạo ra một sự thay đổi lớn đối với dòng sản phẩm iPhone của mình bằng cách giới thiệu thành viên thứ tư — iPhone mini. iPhone 12 mini là nỗ lực đầu tiên của công ty nhằm đa dạng hóa danh mục điện thoại của mình để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Thật không may cho Apple và những người yêu thích điện thoại nhỏ, iPhone 12 mini đã thất bại. Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), đơn vị khảo sát người tiêu dùng về hoạt động mua hàng đã báo cáo, doanh số của sản phẩm này chỉ chiếm 5% tổng doanh số iPhone tại Mỹ. Apple đã thử lại với iPhone 13 mini vào năm sau nhưng sản phẩm đó thậm chí còn thất bại nặng nề hơn, chỉ chiếm 3% doanh số iPhone tại Mỹ.

Ảnh minh họa.

iPhone Plus

Vậy những chiếc điện thoại cỡ lớn thì sao? Apple đã đi theo hướng này và giới thiệu iPhone 14 Plus tiếp theo, cung cấp cho người dùng pin và màn hình lớn hơn với mức giá dễ tiếp cận hơn so với iPhone Pro Max.

iPhone 14 Plus đã hoạt động tốt hơn các mẫu iPhone mini, chiếm khoảng 11% trong tổng doanh số iPhone 14 series. Vào tháng 5 vừa qua, iPhone 15 Plus, mẫu iPhone Plus mới nhất của Apple đã chiếm 9% thị phần trong tổng số iPhone đã bán ra.

Năm nay, chiếc iPhone 16 Plus mới sẽ ra mắt. Tuy nhiên, đây có thể là mẫu iPhone Plus cuối cùng.

iPhone Slim có nhiều cơ hội thành công hơn

Chiếc iPhone "thêm" của Apple luôn là một sản phẩm hơi khác biệt. iPhone 17 Slim đang được định hình là chiếc điện thoại mang tính thử nghiệm, sở hữu thiết kế siêu mỏng và được bán ở mức giá cao cấp.

Tuy vậy, chúng sẽ có cơ hội thành công hơn iPhone mini hay iPhone Plus.

Với những người dùng bình thường, họ sẽ không quan tâm đến hệ thống camera kép hoặc ba camera hay con chip cực mạnh. Thay vào đó, nhiều người muốn có cảm giác cao cấp khi cầm điện thoại và muốn sở hữu một sản phẩm thật phong cách và đẹp mắt.

Ảnh concept iPhone 17 Slim.

Với mức giá cao hơn 1200 USD (khoảng 30,26 triệu đồng) của iPhone Pro Max và chi phí sản xuất thấp hơn nhiều, iPhone Slim có thể là sản phẩm kiếm tiền tốt hơn cho Apple so với iPhone mini và iPhone Plus.

Tất nhiên, giá bán của iPhone 17 Slim mới chỉ là dự đoán. Nếu có giá bán ngang iPhone Plus, iPhone Slim vẫn có cơ hội tốt để thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu dùng tầm trung.

Rủi ro thấp, lợi nhuận cao

Báo cáo từ The Information và nhà phân tích đáng tin cậy - Ming-Chi Kuo đều cho rằng, Apple có kế hoạch trang bị cho iPhone 17 Slim một camera ở mặt sau. Camera này sẽ tương tự như camera chính trên iPhone hiện tại với cảm biến 48MP. Nhờ vậy, "Táo Khuyết" có thể tiết kiệm được nhiều tiền khi bỏ qua camera góc siêu rộng và camera tele.

Tin đồn cũng cho biết, iPhone 17 Slim sẽ không được trang bị bộ xử lý A19 Pro (dành riêng cho các mẫu iPhone Pro) và thay vào đó sẽ sử dụng chip A19 trên iPhone 17 tiêu chuẩn. Đây là một biện pháp cắt giảm chi phí khác. Tất nhiên, con chip này sẽ rất mạnh mẽ, được sản xuất trên phiên bản tối ưu hóa của quy trình 3nm của TSMC, có thể là N3P hoặc N3X.

Ảnh concept iPhone 17 Slim.

Ngoài việc tiết kiệm chi phí, iPhone Slim sẽ sở hữu modem 5G đầu tiên do Apple sản xuất, sẽ có giá thành thấp hơn so với modem Qualcomm hiện đang được sử dụng.

Báo cáo của ông Kuo cho hay, Apple có thể sử dụng titan cho khung của chiếc iPhone siêu mỏng mới. Mặt khác, The Information cho rằng iPhone Slim sẽ có khung nhôm.

Với tất cả những điều này, đây có thể là một trong những quyết định có lợi nhuận cao nhất của công ty cho đến nay. Nếu không thành công, khoản lỗ sẽ không quá lớn nhờ vào chi phí sản xuất thấp hơn.

Theo cách này, "Táo Khuyết" sẽ thoát khỏi vỏ bọc của mình và thử một sản phẩm thú vị và khác biệt hơn một chút. Nếu thành công, iPhone 17 Slim thậm chí có thể trở thành bước đệm đầu tiên cho nhiều chiếc iPhone mỏng hơn trong tương lai.

Dù kết quả cuối cùng là gì, đây sẽ là sản phẩm đầu tiên của Apple sau kính Vision Pro, thực sự tạo nên sự phấn khích.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]