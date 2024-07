iPhone 16 và những sản phẩm sẽ được Apple ra mắt vào sự kiện mùa Thu 2024

Chúng ta đã đi được nửa chặng đường của năm 2024, nhưng hầu hết các sản phẩm ra mắt trong năm của Apple vẫn còn ở phía trước. Mùa hè thường là thời điểm ít có sản phẩm công nghệ mới được ra mắt, nhưng Apple đang chuẩn bị cho một sự kiện mùa thu bắt đầu từ tháng 9 với một loạt sản phẩm hứa hẹn nhiều bất ngờ.

iPhone 16 Pro và Pro Max

Dòng sản phẩm chủ lực iPhone 16 Pro và Pro Max sẽ có những nâng cấp lớn so với các mẫu năm ngoái. Các thông tin rò rỉ cho thấy dòng iPhone 16 Pro năm nay sẽ có những nâng cấp sau:

- Màn hình lớn hơn với kích cỡ 6,3 inch cho mẫu Pro và 6,9 inch trên mẫu Pro Max.

- Một nút phần cứng chuyên dụng để điều khiển chức năng máy ảnh.

- Nâng cấp camera bao gồm camera góc siêu rộng tốt hơn, cải thiện hiệu suất ánh sáng yếu và zoom quang 5x.

- Chip A18 Pro được phát triển để hỗ trợ nền tảng AI nhờ Neural Engine siêu mạnh..

iPhone 16 và 16 Plus

Không giống như các phiên bản Pro, iPhone 16 và 16 Plus sẽ có cùng kích thước màn hình như các mẫu của năm ngoái. Tuy nhiên, sự khác biệt so với truyền thống trước đây là 16 và 16 Plus có thể cũng được trang bị chip A18 Pro như các mẫu Pro và Pro Max.

Hoặc có thể sẽ có phiên bản chip A18 ra mắt cho các mẫu cấp thấp hơn và A18 Pro cho mẫu cao cấp. Một tính năng khác dự kiến ​​sẽ có trên tất cả các mẫu iPhone 16 là nút vật lý chụp ảnh.

Có thể sẽ có những cải tiến khác về camera và thêm tùy chọn màu mới cho 16 và 16 Plus tiêu chuẩn, với các tính năng AI của iOS 18 được coi là điểm nhấn chính của dòng sản phẩm năm nay.

AirPods 4

Apple đang có kế hoạch ra mắt không chỉ một mà là hai phiên bản riêng biệt của AirPods 4. Hai mẫu này sẽ cung cấp tùy chọn giá thấp hơn và tùy chọn cao cấp hơn, AirPods 2 và 3 dự kiến ​​sẽ bị loại khỏi dòng sản phẩm của Apple.

Cả hai mẫu AirPods 4 đều sẽ có hộp sạc USB-C và thiết kế phần thân được nâng cấp như sự kết hợp giữa AirPods Pro và AirPods 3. Tính năng chống ồn được cho là độc quyền cho mẫu cao cấp, cũng như hỗ trợ chức năng tìm kiếm thiết bị.

Tai nghe AirPods Max 2

Tai nghe AirPods Max cũng sẽ nhận được bản cập nhật vào mùa thu năm nay. AirPods Max 2 sẽ chuyển từ sạc Lightning sang sạc USB-C và có thể sẽ có thêm một số tính năng hiện chỉ có trên AirPods Pro 2, chẳng hạn như chế độ âm thanh thích ứng Adaptive Audio, Nhận biết cuộc hội thoại Conversation Awareness và cá nhân hóa âm thanh Personalized Audio.

Apple Watch Series 10

Apple đang tiến xa hơn với Apple Watch Series 10 mới, với hai kích thước tiêu chuẩn đều được tăng kích cỡ. Mẫu watch nhỏ hơn sẽ có kích thước tương đương với mẫu lớn hơn hiện tại, trong khi tùy chọn lớn hơn sẽ tăng kích thước để phù hợp với kích thước màn hình của Watch Ultra.

Vỏ của thiết bị cũng được làm mỏng hơn và sẽ có chip mạnh hơn để có thể đặt nền tảng cho Apple Intelligence trong tương lai. Cảm biến sức khỏe để phát hiện tăng huyết áp và chứng ngưng thở khi ngủ cũng là những tính năng dự kiến sẽ được Apple trang bị.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra đã chứng minh được sự thành công của Apple, với các bản cập nhật hàng năm được cung cấp kể từ khi ra mắt vào năm 2022.

Không có nhiều thông tin về phiên bản Watch Ultra 3 của năm nay. Nó ít nhất sẽ phù hợp với các tính năng mới của Series 10, bao gồm một con chip nhanh hơn và có thể là các cảm biến sức khỏe mới. Có thể sẽ có một tùy chọn màu mới là titan đen không gian.

Macbook Pro M4

Thời kỳ iPad Pro độc quyền là thiết bị Apple duy nhất có chip M4 sắp kết thúc. Mùa thu năm nay, Apple dự kiến ​​sẽ tung ra các mẫu MacBook Pro mới có chip M4, M4 Pro và M4 Max. Chip xử lý mới sẽ là điểm nhấn của dòng Macbook Pro năm nay, không có thông tin nào mới về thay đổi thiết kế.

iPad mini 7

iPad mini không có bản nâng cấp nào kể từ năm 2021. Năm nay, Apple dự kiến ​​sẽ cập nhật toàn bộ dòng sản phẩm iPad của mình, bao gồm cả iPad mini. Có thể màn hình sẽ được nâng cấp và có chip xử lý mới. Mẫu iPad mini có thể sẽ chuyển sang trang bị chip M mới để tương thích với các tính năng của Apple Intelligence.

iPad thế hệ thứ 11

Để hoàn thành sứ mệnh cập nhật toàn bộ dòng sản phẩm iPad trong năm nay, Apple cũng sẽ xuất xưởng một mẫu iPad tiêu chuẩn mới. Có rất ít thông tin về thiết bị mới này, nhưng có thể iPad thế hệ 11 sẽ có chip xử lý mới mạnh hơn, một số cải tiến cho Apple Pencil, tuy nhiên không có nhiều thay đổi lớn về thiết kế phần cứng.

Mac mini và iMac M4

Cả Mac mini và iMac đều được đồn đoán sẽ có chip M4 vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Chúng ta sẽ thấy một chiếc Mac mini mới cùng với MacBook Pro mới vào năm 2024 và iMac sẽ nhận được bản cập nhật vào đầu năm 2025 cùng với MacBook Air mới.

