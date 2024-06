iPhone 16 Pro Max tiến gần hơn đến màn hình vô cực

Apple tiếp tục nỗ lực của mình cho mục tiêu tạo ra smartphone với màn hình vô cực, và tin đồn mới nhất cho thấy iPhone 16 Pro Max sẽ là smartphone gần nhất với định dạng không viền. Thông tin về kích thước viền của iPhone 16 Pro Max một lần nữa xuất hiện thông qua xác nhận từ Ice Universe, một trong những nguồn cung cấp rất nhiều chi tiết chính xác về kế hoạch của Apple.

Trong báo cáo mới nhất của mình, Ice Universe tuyên bố rằng iPhone 16 Pro Max sẽ có viền đối xứng với kích thước chỉ dày 1,153 mm. Nếu thông tin chính xác, thiết bị của Apple sẽ vượt qua chiếc smartphone mới nhất của Samsung là Galaxy S24 Ultra vốn có viền dày 1,55 mm và mỏng nhất từ trước đến nay của thương hiệu Hàn Quốc.

Xét cho cùng, nếu Galaxy S24 Ultra hiện đang tiến gần hơn đến khái niệm màn hình vô cực thì với những phép đo này, iPhone 16 Pro Max sẽ vượt qua sản phẩm đó và trở thành smartphone gần với định dạng không viền nhất.

Cũng trong bài đăng của mình trên X, Ice Universe tiếp tục so sánh giữa hai chiếc smartphone cao cấp và tuyên bố rằng iPhone 16 Pro Max sẽ vượt qua Galaxy S24 Ultra về chiều rộng khung hình. Cụ thể, model của Apple sẽ có khung rộng 2,146 mm, trong khi Galaxy S24 Ultra có khung 3,38 mm. Kết quả là sản phẩm cao cấp sắp tới sẽ nhỏ gọn hơn so với chiếc smartphone đầu bảng của Samsung. Tất cả do chiều rộng màn hình của iPhone 16 Pro Max là 77,6 mm, trong khi của Galaxy S24 Ultra là 79 mm.

Trước đó, Ice Universe đã tiết lộ rằng số đo của iPhone 16 Pro Max sẽ là 163 x 77,5 x 8,26 mm, điều này khiến nó cao hơn và rộng hơn một chút, nhưng cũng mỏng hơn so với iPhone 15 Pro Max có số đo 159,9 x 76,7 x 8,3 mm.

