iPhone 15 Pro có thực sự "hot" như đồn đoán?

Dòng iPhone 15 của Apple sẽ ra mắt vào cuối năm nay và đa số đều cho rằng thiết kế của chúng sẽ gần như giống hệt với thiết bị tiền nhiệm.

Tại sao Apple không tung ra những chiếc điện thoại thú vị và khác thường?

Hiện tại, Samsung đang đi đầu trong số các nhà sản xuất smartphone về sự cải tiến và liều lĩnh khi thử nghiệm và giới thiệu smartphone màn hình gập. Sắp tới, hãng sẽ có Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5.

Ảnh concept iPhone 15 Pro.

Mặt khác, phía Microsoft đã giới thiệu Surface Duo màn hình kép nhưng… không bán được và giá đã giảm đáng kể.

Theo các chuyên gia, những chiếc điện thoại thú vị giúp người dùng phá vỡ khuôn mẫu và trở nên khác biệt; cho mọi người thấy bạn khác biệt. Đồng thời, điều này cũng cho thấy người dùng thích một thiết bị có thể làm được nhiều việc hơn là những thứ đơn thuần.

Có nhiều lý do khiến Apple có thể không bao giờ tạo ra một chiếc iPhone màn hình gập lại hoặc hai màn hình.

Quy tắc đa số

Thực tế cho thấy, công ty sản xuất điện thoại thông minh có lợi nhuận cao nhất thế giới không thể duy trì giá trị hơn 2.000 tỷ USD nếu không có những giải pháp an toàn.

Smartphone màn hình gập vẫn chưa đủ phổ biến.

“Mỏ vàng” lớn nhất của Apple là iPhone, vì vậy việc thử bất cứ thứ gì quá khác biệt cũng có khả năng khiến người dùng thất vọng và thậm chí tệ hơn, làm hoen ố danh tiếng đáng tin cậy và thân thiện với người dùng của iPhone.

Trong khi Samsung có đủ khả năng để tung ra một chiếc Galaxy Fold ở trạng thái chưa hoàn thiện và chưa được kiểm tra kỹ lưỡng, Apple lại "quá đáng tin cậy" ở phương Tây. Khi “Táo Khuyết” làm những việc điên rồ như vậy, phản ứng sẽ dữ dội hơn đáng kể.

Sự thật là, phần lớn người dùng điện thoại thông minh đã quen với thiết kế điện thoại màn hình phẳng thông thường – vì chúng hoàn hảo. Nhìn chung, đây là yếu tố hình thức được người dùng luôn gắn bó vì đơn giản, hoàn toàn có thể bỏ túi và dễ sử dụng.

Và Apple biết điều đó. Trên thực tế, Samsung cũng biết điều đó, đó là lý do tại sao các điện thoại phổ thông của Samsung cũng có thiết kế an toàn.

Surface Duo với 2 màn hình.

Tất nhiên, điện thoại màn hình gập và đặc biệt là Galaxy Z Fold 4 hiện tại thật đáng kinh ngạc. Đây thực sự vẫn là chiếc điện thoại yêu thích của nhiều người, được tích hợp nhiều tính năng hữu ích, màn hình lớn, có thể gập lại đẹp mắt và loa âm thanh nổi mạnh mẽ.

Nhưng nhiều người không sử dụng chúng liên tục vì khá cồng kềnh, phải liên tục gập vào, mở ra. Đó là chưa kể sản phẩm khá dày và nặng.

Điều tương tự cũng xảy ra với điện thoại hai màn hình, ví dụ như Surface Duo – phải liên tục phải gập và mở ra, chưa kể có nhiều lỗi phần mềm.

Nếu muốn chụp ảnh, điện thoại màn hình phẳng sẽ cho phép chụp nhanh hơn. Trong khi đó, Surface Duo thì không – chỉ có một camera hướng về phía bạn.

Một lần nữa, điện thoại kiểu dáng truyền thống cực kỳ tiện lợi dù đôi khi chúng không thú vị bằng điện thoại màn hình kép hoặc điện thoại màn hình gập lại, điện thoại màn hình cuộn.

Một sản phẩm đáng tin cậy

Rõ ràng, không ai thích sử dụng một chiếc smartphone dễ bị xâm nhập, dễ hư hỏng và có chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Dòng iPhone 15 sẽ không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm.

Những chiếc iPhone của “Táo Cắn Dở” rất nhàm chán nhưng đều có lý do. Apple luôn giữ cho iPhone quen thuộc và ở yếu tố hình thức phù hợp nhất đối với phần lớn người dùng. Do đó, dù tích hợp cho sản phẩm chủ lực của mình nhiều tính năng mới, công ty có trụ sở tại Cupertino vẫn "chơi" rất an toàn…

Apple đã có “chiến binh” mới xịn sò hơn

Trong nhiều năm nay, CEO Tim Cook của Apple đã chia sẻ sự phấn khích của mình đối với thực tế tăng cường (AR – Augmented Reality). AR đã xuất hiện trong tai nghe Oculus Quest 2 hoặc kính Nreal Air và đây thực sự là một công nghệ rất thú vị, đầy hứa hẹn.

Tai nghe Apple AR/VR sẽ là những sản phẩm tương lai.

Theo các tin đồn, Apple sẽ sớm tiết lộ tai nghe Apple AR/VR của riêng mình, thiết bị này cuối cùng sẽ trở thành kính Apple AR khi công nghệ trưởng thành và thu nhỏ kích thước.

Nhiều nguồn tin cho hay, chiếc tai nghe nói trên sẽ được Apple công bố tại Hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2023 vào ngày 5/6 tới đây. Dựa trên tất cả các bằng sáng chế, báo cáo và rò rỉ trước đây, thiết bị AR này đã âm thầm hoạt động trong nhiều năm nay.

iPhone của tương lai

Trong những năm gần đây, iPhone liên tục nhận được các bản cập nhật hàng năm an toàn và Apple thậm chí còn loại bỏ một mẫu quá "khác biệt" - iPhone mini để chuyển sang một phiên bản phù hợp hơn với số đông - iPhone 14 Plus lớn hơn.

Vì vậy, “Nhà Táo” luôn có những nước cờ cực kỳ an toàn, đồng thời bí mật đổ tiền vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới AR.

Dòng iPhone 15 có thể không cung cấp bất cứ thứ gì điên rồ nhưng được kết hợp với tai nghe AR, có thể giúp thay đổi thế giới.

Vì vậy, iPhone 14 vẫn có vai trò của mình dù không nhận được bất kỳ thiết kế hay tính năng cải tiến triệt để nào. Doanh số từ sản phẩm sẽ giúp "Nhà Táo" tập trung nghiên cứu về công nghệ tương lai.

Tất nhiên, luôn có khả năng tai nghe AR/VR của Apple bị trì hoãn lịch công bố. Nhưng trong thời gian chờ đợi - hầu hết mọi người sẽ đều gắn bó với điện thoại mặt phẳng truyền thống. Khi nói đến sự tiện lợi và độ tin cậy, đây là yếu tố hình thức đã được nhân loại hoàn thiện và trở nên quen thuộc hơn bất kỳ yếu tố nào khác.

Trong tương lai, AR sẽ sớm trở nên mạnh mẽ, sẽ được thúc đẩy từ Apple và các đối thủ cạnh tranh lớn hơn.

