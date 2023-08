iPhone 15 cần gì để làm lu mờ iPhone 14?

Mỗi lần phát hành điện thoại mới đều là cơ hội để các nhà sản xuất giải quyết những nhược điểm của sản phẩm trước đó. Do đó, Apple cũng cần sửa chữa một số sai sót cho dòng iPhone của mình.

iPhone 14 Pro.

Tất nhiên, iPhone 14 là một thiết bị tuyệt vời, nằm ở vị trí cao trong danh sách iPhone tốt nhất. Nhưng mẫu iPhone có màn hình 6,1 inch tiêu chuẩn cũng không hoàn hảo và “Nhà Táo” hoàn toàn có thể mang lại một vài cải tiến trên iPhone 15 kế nhiệm.

Dưới đây là những điểm iPhone 15 cần có để khắc phục nhược điểm trên iPhone 14.

1. Tuổi thọ pin tốt hơn

Các mẫu iPhone 14 lớn hơn của Apple – chẳng hạn như iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max đã đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thời lượng pin của iPhone khi ra mắt. Cả hai đều lọt vào danh sách smartphone pin “trâu” và iPhone 14 Pro Max vẫn trụ ở một trong những vị trí hàng đầu.

So sánh thời lượng pin giữa các mẫu iPhone.

Tuy nhiên, iPhone 14 tiêu chuẩn chỉ đạt thời lượng 9 giờ 28 phút trong bài kiểm tra lướt web liên tục qua mạng di động. Thời lượng này dài hơn khoảng 30 phút so với điện thoại thông minh trung bình. Một phần là do iPhone 14 có kích cỡ nhỏ hơn so với các phiên bản khác.

Vậy iPhone 15 có thể cải thiện thời lượng pin như thế nào?

Các tin đồn về iPhone 15 cho thấy, Apple sẽ tăng dung lượng pin cho iPhone 15 lên 3.877 mAh, mức tăng đáng kể so với pin 3.279 mAh trên iPhone 14.

Một tin đồn khác cho hay, iPhone đang điều chỉnh hệ thống pin xếp chồng lên nhau để quản lý năng lượng tốt hơn, giúp iPhone 15 tồn tại lâu hơn trong một lần sạc.

2. Nâng cấp camera

Thực tế, thông số kỹ thuật camera sau kép 12MP trên iPhone 14 không thể đem ra so sánh với các “đối thủ”.

iPhone 15 sẽ không có nâng cấp camera đáng kể so với iPhone 14.

Dự kiến, camera chính 12MP trên iPhone 14 sẽ phải lép vế trước cảm biến 48MP trên iPhone 15. Trước đó, camera 48MP đã có trên iPhone 14 Pro. Do đó, iFan có thể mong đợi iPhone 15 sẽ cho phép chụp ảnh chi tiết hơn – đặc biệt là khi người dùng chụp ở độ phân giải đầy đủ hoặc cắt ảnh.

3. Màn hình làm mới nhanh

Trong khi cả ba mẫu Galaxy S23 đều có tốc độ làm mới màn hình 120Hz, cho phép cuộn mượt mà hơn và đồ họa sống động hơn, Pixel 7 Pro và thậm chí Pixel 7 có tốc độ làm mới màn hình lên tới 90Hz, iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn mắc kẹt ở tốc độ 60Hz tiêu chuẩn.

Theo Ross Young, khả năng cao là iPhone 15 sẽ vẫn có tốc độ làm mới màn hình 60Hz như bản tiền nhiệm. Phải đợi tới năm 2025, iPhone tiêu chuẩn mới có màn hình ProMotion.

4. Tốc độ sạc

So với các điện thoại thông minh khác, iPhone là một “kẻ chậm chạp” khi sạc. Điện thoại của Apple hỗ trợ tốc độ sạc 20W, kém xa Pixel 7 (23W) và Galaxy S23 (25W).

Dòng iPhone 15 sẽ có cổng USB- C.

Điều đó có thể thay đổi với iPhone 15. Cả 4 mẫu iPhone mới đều sẽ thay thế cổng sạc Lightning độc quyền của Apple bằng chuẩn USB-C phổ biến hơn, hỗ trợ sạc nhanh hơn.

Tuy nhiên, chỉ iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max có tốc độ sạc tăng lên, các mẫu iPhone khác vẫn ở mức 20W.

5. Dynamic Island

Khi ra mắt vào năm ngoái, Dynamic Island không chỉ chiếm ít không gian hơn so với “tai thỏ” mà còn thực tế hơn. iPhone 14 Pro sử dụng khu vực đó để gửi thông báo và giúp người dùng theo dõi các Hoạt động trực tiếp nhưng không gây ra nhiều sự lộn xộn.

Đa số các tin đồn đều cho rằng iPhone 15 Series sẽ tiếp bước iPhone 14 Pro và áp dụng Dynamic Island thay cho phần “tai thỏ”. Đó sẽ là một thay đổi đáng hoan nghênh vì mang lại trải nghiệm đồng nhất trên nhiều mẫu iPhone hơn, đồng thời tăng diện tích màn hình có thể sử dụng trên iPhone tiêu chuẩn.

Triển vọng iPhone 15

Những tin đồn về iPhone 15 cho thấy, Apple có kế hoạch giải quyết ít nhất ba trong số điểm yếu của iPhone 14. Vấn đề thứ tư - tốc độ sạc chậm có thể được giải quyết một phần nhờ sự xuất hiện của USB-C.

iPhone 15 chỉ là bản nâng cấp nhẹ so với iPhone 14.

Rất nhiều người hào hứng với các mẫu iPhone 15 Pro vì Apple sẽ dành các thay đổi cao cấp nhất cho những chiếc điện thoại đắt tiền hơn của mình. Dù vậy, với những nâng cấp trên, iPhone 15 sẽ mang tới trải nghiệm tốt hơn đáng kể so với sản phẩm “tiền nhiệm”.

Nguồn: [Link nguồn]