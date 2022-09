iPhone 14 Pro kết nối 5G nhanh tới mức nào?

Xét về hiệu suất, bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max nhanh hơn một chút so với người tiền nhiệm của chúng nhờ chip A16 Bionic. Vậy tốc độ 5G thì sao? Dựa trên các bài kiểm tra so sánh do SpeedSmart thực hiện, các mẫu iPhone 14 Pro mới cũng đạt được tốc độ 5G cao hơn iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro có tốc độ 5G nhanh hơn

Các bài kiểm tra của SpeedSmart được thực hiện với iPhone 14 Pro và iPhone 13 Pro. SpeedSmart đã so sánh tốc độ 5G trên hai nhà mạng lớn của Mỹ: T-Mobile và Verizon. Kết quả cho thấy, iPhone 14 Pro có thể đạt tốc độ tải xuống 5G nhanh hơn tới 38% so với iPhone thế hệ trước.

Tốc độ tải lên và tải xuống trung bình của iPhone 14 Pro tại các nhà mạng của Mỹ.

Kết quả như sau:

● iPhone 14 Pro (Tải xuống - T-Mobile): 255,91 Mbps

● iPhone 13 Pro (Tải xuống - T-Mobile): 173,81 Mbps

● iPhone 14 Pro (Tải lên - T-Mobile): 28,25 Mbps

● iPhone 13 Pro (Tải lên - T-Mobile): 22,51 Mbps

● iPhone 14 Pro (Tải xuống - Verizon): 175,56 Mbps

● iPhone 13 Pro (Tải xuống - Verizon): 126,33 Mbps

● iPhone 14 Pro (Tải lên - Verizon): 27,28 Mbps

● iPhone 13 Pro (Tải lên - Verizon): 21,64 Mbps

SpeedSmart cũng nhận thấy, độ trễ trung bình của cặp iPhone Pro mới thấp hơn. Độ trễ thấp hơn đồng nghĩa với việc điện thoại sẽ mất ít thời gian hơn để giao tiếp với máy chủ, rất cần thiết cho việc phát trực tiếp và chơi game trực tuyến.

Bộ đôi iPhone 14 Pro có độ trễ thấp.

Ví dụ, iPhone 14 Pro đạt độ trễ trung bình là 52,88 ms khi kết nối với T-Mobile và 37,09 ms khi kết nối với Verizon. iPhone 13 Pro có độ trễ tương ứng là 62,20 ms và 52,24 ms.

Modem Snapdragon mới

Tốc độ kết nối 5G tốt hơn trên iPhone 14 Pro là do chúng sử dụng modem 5G Snapdragon X65 mới của Qualcomm. Năm ngoái, iPhone 13 Pro sử dụng modem Snapdragon X60. Modem 5G X65 mới hỗ trợ tốc độ tải xuống lên đến 10Gbps (modem Snapdragon X60 chỉ đạt tốc độ tải xuống 7,5Gbps) và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

iPhone 14 Pro được người tiêu dùng yêu thích hơn.

Điều đáng chú ý, iPhone 14 và iPhone 14 Plus cũng đi kèm với modem 5G Snapdragon X65 mới. Một mặt, Apple vẫn đang cố gắng phát triển modem 5G của riêng mình cho iPhone. Mặt khác, công ty đang thực hiện hợp đồng kéo dài nhiều năm với Qualcomm.

Tại thị trường Việt Nam, bộ tứ iPhone 14 đã về nước theo đường xách tay. Đặc biệt, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max rất được yêu thích dù bị đội giá lên cao.

