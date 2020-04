iPhone 11 vẫn giữ ngôi vương về doanh số iPhone trong quý này

Theo thống kê mới nhất, iPhone 11 chiếm hơn một phần ba doanh số iPhone trong quý 1.

Theo Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), iPhone 11 vẫn dẫn đầu thị trường bán iPhone tại Mỹ, chiếm hơn một phần ba tổng số đơn vị iPhone được bán vào đầu năm 2020. Nghiên cứu cũng cho thấy các mẫu iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max chiếm 66% doanh số iPhone tại Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2020.

iPhone 11 vẫn được lòng người dùng vì có giá tốt.

Cụ thể, Phone 11 chiếm 37% doanh số iPhone của Mỹ vì có giá bán phải chăng hơn. Thêm nữa, chiếc iPhone này cũng đã dẫn đầu doanh số iPhone trong ba tháng cuối năm 2019. Josh Lowitz, Đối tác và đồng sáng lập của CIRP cho biết: "Rõ ràng, iPhone 11 đã thay thế iPhone XR năm ngoái, trở thành chiếc điện thoại phổ biến nhất. iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đắt hơn đã được cải thiện thị phần, tương tự như iPhone XS và iPhone XS Max như một năm trước."

Thị phần iPhone trong quý 1 năm 2019 và quý 1 năm 2020.

Trong quý 1 vừa qua, cặp iPhone 8 và iPhone 8 Plus duy trì doanh số khá nhỏ - 13%, thậm chí còn thấp hơn cả iPhone 7 và iPhone 7 Plus năm ngoái. CIRP tin rằng việc phát hành iPhone SE 2020 và dừng sản xuất iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ làm thay đổi thứ hạng doanh số iPhone trong quý II năm 2020.

Nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng chủ sở hữu iPhone đang giữ iPhone của họ lâu hơn trước. Trong quý gần đây nhất, 28% người mua giữ điện thoại trong ba năm trở lên. Mặt khác, 4 năm trước, chỉ có 12% chủ sở hữu iPhone giữ iPhone trong cùng một khoảng thời gian.

Người dùng đang sử dụng điện thoại trong thời gian lâu hơn.

Khi người tiêu dùng giữ iPhone cũ lâu hơn có nghĩa là chu kỳ nâng cấp sẽ chậm lại, làm giảm nhu cầu về iPhone trong một thị trường đang ngày càng bão hòa. Điều này khiến các nhà sản xuất smartphone nói chung và Apple nói riêng phải có những chiến thuật phù hợp để duy trì doanh số của mình.

