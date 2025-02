iFan ngày càng mua iPhone thông thái hơn

Từ lâu, Apple đã dựa vào việc nâng cấp bộ nhớ iPhone để thúc đẩy doanh thu. Chiến lược này rất đơn giản — cung cấp tùy chọn bộ nhớ tiêu chuẩn hạn chế để thu hút người dùng bằng các phiên bản bộ nhớ trong lớn hơn, đắt tiền hơn.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy ít người quan tâm hơn. Theo báo cáo của Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), việc nâng cấp bộ nhớ trong đã giảm trên diện rộng đối với các mẫu iPhone mới nhất, báo hiệu sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng.

Sự sụt giảm tinh tế nhưng đáng kể

Trong quý 4/2024, chỉ 44% người mua iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max trả tiền cho phiên bản bộ nhớ trong lớn, giảm so với mức 48% trong cùng kỳ năm trước với các mẫu iPhone 15 Pro. Xu hướng này thậm chí còn rõ rệt hơn đối với các mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiêu chuẩn - chỉ có 42% lựa chọn dung lượng bộ nhớ trong lớn hơn, con số này là 48% đối với iPhone 15 và iPhone 15 Plus vào năm 2023.

Mặc dù mức giảm không cao nhưng khi xét đến việc Apple tính phí hàng trăm USD mỗi lần nâng cấp, đây là một sự thay đổi tài chính quan trọng.

Tại sao người mua iPhone lại ngừng nâng cấp lên bộ nhớ trong cao hơn?

Lý do là dung lượng bộ nhớ cơ bản của Apple đã bắt kịp với nhu cầu thực tế. iPhone 16 Pro Max có dung lượng bộ nhớ trong từ 256GB, gấp đôi mức 128GB của hầu hết các mẫu iPhone khác. Ngay cả chiếc iPhone rẻ nhất của Apple, iPhone SE cũng chỉ có dung lượng 64GB. Điều này đã thay đổi rất nhiều so với thời người dùng phải xóa ứng dụng và ảnh chỉ để cài đặt bản cập nhật phần mềm.

Người dùng ngày càng ít lựa chọn iPhone có bộ nhớ trong lớn hơn.

Ngoài ra, sự phụ thuộc vào đám mây đã thay đổi "cuộc chơi". Với Wi-Fi tốc độ cao, 5G và tích hợp liền mạch với iCloud, bộ nhớ cục bộ không còn cần thiết như trước nữa.

Các dịch vụ phát trực tuyến đã thay thế phần lớn các thư viện nhạc và video ngoại tuyến. Việc quản lý ảnh dựa trên đám mây đồng nghĩa với việc người dùng không cần phải lưu trữ nhiều hình ảnh trên thiết bị. Đối với nhiều người, bộ nhớ cơ bản là đủ, khiến việc nâng cấp trở nên không cần thiết.

iFan có xu hướng nâng cấp bộ nhớ cho các mẫu iPhone cũ hơn

Điều thú vị là trong khi những người mua iPhone cao cấp và tiêu chuẩn đang bỏ qua việc nâng cấp bộ nhớ trong, những người mua iPhone cũ lại làm ngược lại. Nhiều người mua iPhone 15, iPhone 14 hoặc iPhone SE trong quý trước đã lựa chọn phiên bản bộ nhớ lớn hơn so với năm 2023.

Có một vài lý do cho điều này. Một số người dùng này có thể đang nâng cấp từ các mẫu iPhone cũ hơn nhiều với bộ nhớ nhỏ hơn và không muốn lặp lại sự thất vọng khi hết dung lượng.

Những người khác muốn giữ iPhone lâu hơn, khiến việc nâng cấp bộ nhớ trở thành một khoản đầu tư thông minh, dài hạn. Vì đã chi ít hơn cho smartphone nên việc bỏ thêm chi phí để nâng cấp bộ nhớ trong sẽ không được ưu tiên.

Điều này có ý nghĩa gì đối với Apple?

Apple luôn phát triển mạnh nhờ bán thêm phần cứng và dung lượng bộ nhớ là một trong những tiện ích bổ sung có lợi nhuận cao nhất của hãng. Nhưng khi thói quen của người tiêu dùng thay đổi, công ty sẽ phải xem xét lại cách thúc đẩy iFan nâng cấp. Trong khi các tính năng cao cấp khác như camera tốt hơn, thời lượng pin dài hơn và khả năng AI mới vẫn thúc đẩy việc mua hàng, dung lượng bộ nhớ có thể không còn hấp dẫn như vậy.

"Nhà Táo" có thể bán được ít phiên bản bộ nhớ trong lớn hơn nhưng điều đó không có nghĩa là hãng hoàn toàn thua lỗ. Càng nhiều người dựa vào đám mây, càng nhiều người trả tiền cho iCloud+.

Theo thời gian, doanh thu đăng ký ổn định có thể sinh lãi nhiều hơn so với việc nâng cấp dung lượng bộ nhớ trong một lần. Thêm vào đó, càng nhiều người dùng lưu trữ ảnh, bản sao lưu và tệp trên iCloud, việc rời khỏi hệ sinh thái của Apple càng trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, ngay cả khi biên lợi nhuận phần cứng bị ảnh hưởng, công ty vẫn sẽ thắng về lâu dài. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu Apple có điều chỉnh chiến lược hay tập trung vào các dịch vụ như iCloud+ để bù đắp cho doanh thu phần cứng bị mất hay không.