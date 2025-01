iPhone 17 Slim sẽ là kỳ quan thiết kế mới của iPhone

Thế hệ iPhone 17 dự kiến ​​ra mắt vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, bộ sưu tập năm 2025 có thể tạo ra một sự thay đổi lớn.

Ảnh concept iPhone 17 Slim.

Theo nhiều tin đồn, iPhone 17 Plus có thể bị loại khỏi dòng sản phẩm này do không được ưa chuộng so với các mẫu iPhone khác. Thay vào đó, Apple sẽ giới thiệu một sản phẩm hoàn toàn mới.

Đó chính là iPhone 17 Slim hoặc iPhone 17 Air, một phiên bản iPhone mỏng hơn so với các phiên bản khác. Sau đây là tổng hợp các tin đồn và suy đoán về chiếc iPhone đặc biệt này.

iPhone 17 Slim sẽ thực sự mỏng

Đúng như tên gọi, iPhone 17 Slim sẽ mỏng hơn nhiều so với iPhone thông thường. iPhone SE là chiếc mỏng nhất trong dòng sản phẩm của Apple với độ dày 0,29 inch trong khi iPhone 16 dày 0,31 inch.

Quay trở lại tháng 5/2024, một báo cáo khẳng định chiếc iPhone mỏng sẽ được bán ra vào năm 2025, như một phần của dòng iPhone. Thiết bị có tên mã là D23 này đại diện cho một thiết kế đột phá của iPhone với những thay đổi rõ ràng như sự ra mắt của iPhone X.

Hai tháng sau, nhà phân tích Ming-Chi Kuo khẳng định chiếc iPhone siêu mỏng sẽ có khung hợp kim titan-nhôm để tăng độ bền. Một tin đồn vào tháng 10 cho biết thêm, độ dày của iPhone Slim sẽ bị giới hạn bởi pin, mỏng tối thiểu ở mức 6mm.

Đến tháng 11, nhà phân tích Jeff Pu cũng tuyên bố iPhone 17 Slim sẽ chỉ dày 6mm (0,23 inch). Trong một báo cáo khác vào tháng 1, ông Kuo cho hay, độ dày của máy sẽ chỉ ở mức 5,5mm ở phần mỏng nhất.

iPhone 17 Slim có thể có màn hình nhỏ hơn iPhone Plus

Danh sách thông số kỹ thuật được đồn đoán trước đó của ông Kuo cho biết, sản phẩm sẽ có màn hình 6,6 inch. Màn hình này sẽ nhỏ hơn màn hình 6,7 inch của iPhone 16 Plus. Báo cáo vào tháng 10 của Jeff Pu cũng đề cập đến việc iPhone 17 Slim sẽ sử dụng màn hình 6,6 inch.

Bên cạnh đó, ông Kuo khẳng định chiếc iPhone này sẽ có độ phân giải 2.740 x 1.260 pixel, gần với độ phân giải 2.76 x 1.290 pixel của iPhone 16 Plus. Cũng có những tuyên bố cho rằng iPhone 17 Slim có thể kế thừa hệ thống màn hình ProMotion 120Hz từ các mẫu iPhone Pro.

Tuy nhiên, do thiết kế mỏng, chiếc iPhone 17 Slim có lẽ chỉ áp dụng eSIM. Ngoài ra, các báo cáo cho biết, Apple sẽ chuyển sang sử dụng modem nội bộ của riêng mình thay vì của Qualcomm. Đây sẽ là một chiến thắng cho Apple nhưng tốc độ cực đại sẽ không cao và độ tin cậy của mạng di động sẽ kém hơn.

Nói cách khác, iPhone 17 Slim vẫn sẽ hỗ trợ 5G nhưng là băng tần dưới 6GHz, không phải băng tần tốc độ cao với băng thông rộng.

iPhone 17 Slim sẽ chỉ có 2 camera sau

Theo một tuyên bố từ ông Kuo, Apple có thể giảm phần lồi camera bằng cách loại bỏ một số camera. Apple có thể giải phóng không gian bằng cách chỉ sử dụng một camera góc rộng thay vì nhiều cảm biến.

Nguồn tin TheElec cũng nêu ra số lượng camera hạn chế vào tháng 11, khẳng định rằng iPhone 17 Slim sẽ không có thiết lập ba camera theo phong cách iPhone Pro và nhiều khả năng sẽ có thiết lập camera kép của iPhone tiêu chuẩn.

Vào tháng 12, có tin đồn cho rằng Apple sẽ chuyển từ cụm camera vuông sang thanh camera. Cụm camera này sẽ được kéo dài theo chiều rộng của mặt sau iPhone 17 Slim, đặt các camera thành một hàng ở phía trên.

Đáng chú ý, nguồn tin từ Jeff Pu về dòng iPhone 17 khẳng định camera TrueDepth sẽ được nâng cấp lên phiên bản 24 megapixel. Điều này có vẻ hợp lý hơn nhiều và cũng có nhiều khả năng được đưa vào iPhone 17 Slim hơn.

Với những thay đổi trên, iPhone 17 Slim sẽ là kỳ quan thiết kế mới trong lịch sử iPhone, hứa hẹn cải thiện doanh số cho dòng sản phẩm.