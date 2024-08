HOT: iPhone 16 Pro sẽ có giá bán cao hơn bản tiền nhiệm

Theo các tin đồn trước đây, chiếc iPhone 16 Pro sẽ có camera tele, sử dụng ống kính tiềm vọng Tetraprism có khả năng zoom quang 5x. Trong khi đó, theo tài khoản Apple Hub trên mạng xã hội X, sản phẩm này cũng sẽ có màn hình 6,3 inch lớn hơn và giá bán sẽ tăng 100 USD (khoang 2,5 triệu đồng) so với bản tiền nhiệm.

Điều này cũng tương tự như cách Apple đã làm vào năm ngoái khi tăng giá khởi điểm của iPhone 15 Pro Max thêm 100 USD đồng thời tăng tùy chọn bộ nhớ trong tối thiểu từ 128GB lên 256GB. Dự kiến, năm nay, iPhone 16 Pro cũng sẽ trải qua quy trình tương tự.

Ảnh minh họa.

Theo Apple Hub, iPhone 16 Pro sẽ có màn hình 6,3 inch với tốc độ làm mới 120Hz. Sản phẩm sẽ tiếp tục được chế tạo bằng khung titan và được trang bị bộ xử lý ứng dụng A18 Pro. Mẫu iPhone này sẽ hỗ trợ Apple Intelligence, có camera góc siêu rộng 48MP mới và được trang bị ống kính tiềm vọng Tertaprism - có khả năng zoom quang 5x. Điện thoại sẽ hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 với tốc độ nhanh hơn, đồng thời được trang bị pin 3355mAh. iPhone 16 Pro sẽ có giá khởi điểm là 1.099 USD (khoảng 27,4 triệu đồng) với các tùy chọn bộ nhớ như 256GB/512GB/1TB.

Apple Hub tuyên bố, iPhone 16 Pro Max sẽ được tăng kích thước màn hình lên 6,9 inch và sẽ tiếp tục hỗ trợ tốc độ làm mới 120Hz. Điện thoại sẽ có cùng thông số kỹ thuật với iPhone 16 Pro với một số ngoại lệ.

Ví dụ, iPhone 16 Pro Max sẽ đi kèm pin 4676mAh lớn hơn và sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm 1.179 USD (khoảng 29,4 triệu đồng) từ năm ngoái. Các tùy chọn bộ nhớ trong vẫn là 256GB/512GB/1TB.

Ngược lại, chiếc iPhone 16 sẽ có màn hình 6,1 inch với tốc độ làm mới 60Hz tiêu chuẩn. Mẫu iPhone này sẽ có cấu trúc khung nhôm và bộ xử lý ứng dụng A18 bên trong.

Cấu hình dự kiến của bộ tứ iPhone 16.

Cũng theo các nguồn tin, "Nhà Táo" sẽ đưa RAM 8GB vào iPhone 16 series để chúng đều có thể hỗ trợ Apple Intelligence.

Về nhiếp ảnh, iPhone 16 sẽ có camera góc siêu rộng 12MP và cung cấp khả năng zoom quang 2x. Mẫu iPhone này sẽ hỗ trợ Wi-Fi 6E và đi kèm pin 3561mAh. iPhone 16 sẽ có mức giá khởi điểm là 799 USD (khoảng 19,9 triệu đồng) giống như iPhone 15 với cùng các tùy chọn bộ nhớ trong là 128GB/256GB/512GB.

Màn hình 6,7 inch trên iPhone 16 Plus năm nay sẽ nhỏ hơn so với màn hình của iPhone 16 Pro Max. Hầu hết các thông số kỹ thuật trên iPhone 16 Plus đều giống với iPhone 16 ngoại trừ pin 4006mAh lớn hơn. Giá bán dự kiến của máy vẫn giữ nguyên như mẫu iPhone Plus năm ngoái, ở mức 899 USD (khoảng 22,4 triệu đồng) trở lên với các tùy chọn bộ nhớ trong là 128GB/256GB/512GB.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]