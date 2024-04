Hãy cập nhật iPhone càng sớm càng tốt

Đúng là iOS 17.4.1 chỉ là một bản cập nhật so với những gì mà iOS 17.4 mang lại, nhưng sự ổn định hoạt động được cho là quan trọng đối với nhiều người. Có những cải tiến quan trọng trong các thành phần như pin cũng như bảo mật có trong hệ điều hành này mà người dùng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, vốn đặc biệt trong hệ thống iPhone.

Nhiều iPhone sẽ thấy sự cải thiện về thời lượng pin khi cập nhật lên iOS 17.4.1 được một thời gian.

Trước khi đi sâu vào vai trò của bản cập nhật mới, hãy hiểu rằng các bản cập nhật hệ điều hành chứa những thay đổi và cải tiến nhỏ mà Apple không đề cập trong ghi chú phát hành. Trong hầu hết trường hợp, chúng có thể cải thiện tính bảo mật cho các thiết bị. Với iOS 17.4.1, trang web của Aplpe đề cập đến chi tiết các lỗi bảo mật mà nó sửa. Đó không phải là những lỗ hổng lớn có thể bị khai thác ồ ạt nhưng cuối cùng vẫn tồn tại và có thể ảnh hưởng đến tất cả những ai vẫn đang sử dụng iOS 17.4 hoặc phiên bản cũ hơn.

Nhưng quan trọng hơn, đó là thời lượng pin trên iPhone đã được cải thiện sau khi cập nhật lên iOS 17.4.1. Con số cải thiện không phải là giúp iPhone sử dụng được nhiều giờ so với phiên bản trước nhưng sự ổn định của hệ thống sau một thời gian cài đặt cho thấy nó đã được cải thiện so với các phiên bản trước, do iOS 17.4 đôi khi bị tiêu hao quá nhiều.

iOS 17.4.1 cũng mang đến nhiều lợi ích về cải tiến bảo mật .

Rõ ràng, mỗi trường hợp là khác nhau. Nếu iPhone đã có tình trạng pin yếu, người dùng sẽ không thể làm được gì nhiều ngoài việc áp dụng các khuyến nghị tiết kiệm pin trong iOS hoặc thay pin iPhone mới. Nhưng nếu thiết bị vẫn duy trì thời lượng pin tốt, người dùng sẽ nhận thấy sự cải thiện hơn nữa về thời lượng pin ở phiên bản này, đặc biệt nếu là một trong những người gặp phải vấn đề trong phiên bản iOS 17.4.

