Giá iPhone cũ trước "giờ G" iPhone 15 bán ra tại Việt Nam: Chỉ từ 2,1 triệu đồng

iPhone 14 series cũ đang được "săn" mạnh bởi giá tốt mà công nghệ không quá thua kém iPhone 15 series.

Apple vẫn là hãng điện thoại được yêu thích nhất của người Việt khi mua điện thoại cũ, với 10/10 dòng điện thoại được tìm mua nhiều nhất trên thị trường điện thoại cũ trong tháng 9/2023 đều là iPhone, theo báo cáo của Chợ Tốt.

Cụ thể, trong tháng 9, trước thông tin iPhone 15 mắt, Chợ Tốt ghi nhận số lượng tin đăng rao bán iPhone tăng 10% so với tháng trước. Trong đó, số lượng tin cụ thể về model iPhone 14 Pro tăng tới 69%. Ở chiều ngược lại, số lượng người dùng tìm mua iPhone cũng tăng 24%.

Theo mức giá trung bình của các dòng iPhone cũ do Chợ Tốt thống kê, iPhone 7 Plus 32GB đang được bán ở mức chỉ 2,1 triệu đồng. Tiếp sau là iPhone 8 Plus 64GB và iPhone X 64GB khá ngang giá nhau ở mức khoảng 3,5 triệu đồng. Cao nhất là iPhone 14 Pro Max 128GB cũ có giá bán trung bình 22,9 triệu đồng, nếu so với iPhone 15 Pro Max 256GB VN/A chuẩn bị lên kệ thì người dùng sẽ tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng.

Top 10 dòng điện thoại được mua bán nhiều nhất trong tháng 9:

STT Sản phẩm Giá trung bình (VNĐ) 1 Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) 13.000.000 2 Apple iPhone Xs Max (64GB) 5.500.000 3 Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) 8.000.000 4 Apple iPhone 11 (64GB) 6.200.000 5 Apple iPhone 8 Plus (64GB) 3.456.789 6 Apple iPhone X (64GB) 3.500.000 7 Apple iPhone 7 Plus (32GB) 2.100.000 8 Apple iPhone 14 Pro Max (128GB) 22.900.000 9 Apple iPhone 13 Pro Max (128GB) 16.500.000 10 Apple iPhone Xs (64GB) 4.500.000

* Giá tham khảo có thể thay đổi và khác nhau tùy tình trạng máy, nơi bán.

