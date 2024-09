Giá iPhone 15 series cuối tháng 9/2024: Có biến động "ngược đời"

Các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đang trong giai đoạn cao điểm trả máy đợt 1 cho những khách hàng đã đặt trước. Trong khi nhiều tín đồ công nghệ háo hức nâng cấp lên iPhone 16 series, không ít người tiêu dùng khác lại chờ đợi giá của iPhone 15 series giảm để có cơ hội sở hữu mẫu điện thoại nổi bật của năm trước. Tuy nhiên, giá iPhone 15 series có thật sự giảm so với trước?

iPhone 15 Pro Max đang có giá dễ tiếp cận hơn iPhone 16 Pro Max.

Vào ngày 27/9, đúng ngày iPhone 16 series chính thức được mở bán tại Việt Nam, giá iPhone 15 chính hãng tại các đại lý ủy quyền (AAR) đã có sự điều chỉnh, tuy nhiên mức biến động không quá lớn. Các hệ thống bán lẻ đang cạnh tranh mạnh mẽ với nhau, tạo ra mức giá ưu đãi khá sát sao.

Giá bán của iPhone 15 series trên kệ hàng TGDĐ và FPT Shop hiện đang cao hơn so với nhiều đối thủ khác. Cụ thể, mẫu iPhone 15 Pro Max 256GB màu xanh titan đang được CellphoneS niêm yết với giá 29,29 triệu đồng, rẻ hơn 100.000 đồng so với FPT Shop và 300.000 đồng so với TGDĐ. So với mẫu iPhone 16 Pro Max 256GB có giá 34,99 triệu đồng, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm gần 6 triệu đồng khi chọn mua iPhone 15 Pro Max.

Phiên bản iPhone 15 128GB hiện đang được bán với mức giá 19,69 triệu đồng tại TGDĐ và FPT Shop. Tuy nhiên, sản phẩm này đang có giá thấp hơn tại CellphoneS, chỉ còn 19,59 triệu đồng. Đặc biệt, 24hStore đang có mức giá hấp dẫn hơn, dao động từ 19,19 - 19,39 triệu đồng, tùy theo màu sắc. Sự chênh lệch giá giữa các cửa hàng này nằm trong khoảng từ 100.000 - 400.000 đồng.

Đặc biệt dịp này, 24hStore đang có hàng hiếm với iPhone 15 Pro 256GB "active fullbox" (mới 100% nhưng đã kích hoạt bảo hành trước) rẻ hơn 2 triệu đồng so với giá máy chưa kích hoạt bảo hành. Cụ thể, máy active fullbox màu titan tự nhiên đang được bán với giá 24,99 triệu đồng.

Giá iPhone 15 Pro Max 256GB màu xanh titan tại CellphoneS. (Ảnh chụp màn hình)

Giá một số mẫu iPhone 15 đang có giá tốt tại 24hStore. (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn chung, so với tháng trước, giá bán của iPhone 15 series có sản phẩm giữ nguyên, có sản phẩm giảm và đặc biệt có nhiều sản phẩm tăng giá tới 300.000 đồng. Theo chia sẻ của đại diện CellphoneS, thay vì chỉ giảm giá trên sản phẩm mới nhất và liền kề trước đó thì trong năm 2024, Apple phân bổ mức giảm đều qua các quý I, II và III.

"Ví dụ vào tháng 4/2024, iPhone 15 Pro/Pro Max đã giảm khoảng 4 - 5 triệu đồng so với giá khi ra mắt (từ 34,99 triệu đồng xuống còn 29,99 triệu đồng). Sau khi iPhone 16 series ra mắt, giá niêm yết của iPhone 15 series được Apple giảm khoảng 3 triệu đồng và đối với các sản phẩm thế hệ cũ giảm từ 1 - 2 triệu đồng. Tuy nhiên trên thực tế, giá tại thị trường Việt Nam đã được điều chỉnh trước đó (khi Apple công bố chính thức)", đại diện CellphoneS thông tin.

"Chính vì vậy, sẽ không có kỳ giảm giá thật sự lớn nào cho iPhone 15 series vào cuối tháng 9 này. Thêm vào đó, trên trang web chính thức của Apple, khách hàng không còn khả năng đặt mua các dòng iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 13 (trừ iPhone 13 bản 128GB màu trắng và đen), iPhone 15 Pro và iPhone Pro Max. Sự biến động giá của những sản phẩm cũ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và sự cân bằng giữa cung và cầu tại Việt Nam, cùng với lượng hàng phân phối qua các nhà phân phối", vị đại diện nói thêm.

Tương tự, đại diện hệ thống 24hStore cùng nhận định: "Chúng tôi dự báo giá iPhone 15 series vào những ngày cuối tháng 9 vẫn sẽ như vậy, vì đầu tháng đã có vài đợt điều chỉnh giá cho dòng sản phẩm này rất mạnh. Giá hiện tại của iPhone 15 series đang là rất tốt so với thời điểm mới bán ra".

Bảng giá iPhone 15 series cuối tháng 9/2024:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS 24hStore iPhone 15 128GB 19,69 19,69 19,59 19,19 256GB 22,99 22,99 22,89 22,29 512GB - 28,49 - 27,99 iPhone 15 Plus 128GB 22,79 22,69 22,59 21,99 256GB 25,79 25,79 25,69 24,79 512GB 28,99 29,99 - 27,99 iPhone 15 Pro 128GB 25,19 25,09 25,19 23,99 256GB 28,19 28,09 28,09 26,99 512GB 33,29 - - 32,99 1TB - 38,49 - 37,99 iPhone 15 Pro Max 256GB 29,59 29,39 29,29 28,29 512GB 35,99 35,99 35,59 34,69 1TB 42,79 42,69 42,69 41,99

* Giá tham khảo ngày 27/9.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể có thay đổi từ AAR.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]