Galaxy Z Fold 7 sẽ ra mắt với bất ngờ mà không ai nghĩ nhanh như vậy

Theo nội dung báo cáo, Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 có thể sẽ ra mắt cùng giao diện One UI 8 dựa trên Android 16. Đây là điều khiến người dùng bất ngờ về độ triển khai nhanh chóng của One UI 8 sau khi họ đã rất thất vọng với One UI 7. Trước đó, One UI 7 đã gặp phải sự chậm trễ đáng kể khiến nhiều người hâm mộ Samsung không hài lòng.

Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 sẽ cài sẵn One UI 8 khi ra mắt?

Báo cáo của SamMobile cho biết, Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 dự kiến được giới thiệu vào mùa hè năm nay sẽ đi kèm với One UI 8 thay vì phiên bản 7.1 như nhiều người mong đợi. Sự chậm trễ trong việc phát hành One UI 7 đã khiến nhiều người lo ngại về tiến độ của One UI 7, nhưng báo cáo mới cho thấy Samsung dường như đang nỗ lực để làm hài lòng người dùng bằng cách đẩy nhanh lịch phát hành One UI 8.

Nguồn tin từ SamMobile cho biết, One UI 8 có thể sẽ được cài đặt sẵn trên Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 ngay khi xuất xưởng. Google dự kiến sẽ phát hành phiên bản ổn định của Android 16 vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay, điều này có nghĩa là các thiết bị gập của Samsung có thể ra mắt chỉ vài tuần sau khi Android 16 chính thức được công bố.

Google thường giới thiệu phiên bản Android mới tại hội nghị Google I/O, với sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 20 và 21/5. Tại đây, người dùng sẽ có cái nhìn tổng quan về những thay đổi chính trong Android 16. One UI là giao diện người dùng của Samsung trên nền tảng Android, và One UI 8 dự kiến sẽ tích hợp nhiều cải tiến từ Android 16.

One UI 8 là nền tảng dựa trên Android 16 với nhiều tính năng mới.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Samsung có triển khai chương trình beta cho One UI 8 hay không. Nếu có, chương trình này có thể sẽ được triển khai đầu tiên trên các mẫu điện thoại hàng đầu như Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra. Nếu Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 ra mắt với One UI 8, điều này có thể cho thấy rằng các điện thoại Galaxy khác cũng sẽ nhận được bản cập nhật nhanh chóng hơn so với quá trình triển khai One UI 7 hiện tại.

Ngày 7/4 đánh dấu ngày phát hành bản ổn định của One UI 7 trên toàn cầu, với người dùng tại Mỹ dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật vào ngày 10/4. Mặc dù gặp phải sự chậm trễ, One UI 7 vẫn mang đến nhiều tính năng mới hấp dẫn, bao gồm các tiện ích được thiết kế lại, Now Bar mới và cải tiến trong ứng dụng camera.

Trong khi đó, đối thủ của Samsung, Apple, cũng đang gặp khó khăn trong việc phát hành các bản cập nhật, mặc dù họ vẫn duy trì lịch trình phát hành iOS đúng hạn.