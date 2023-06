Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 sắp có tính năng đáng mong đợi từ lâu

Bộ đôi điện thoại màn hình gập tiếp theo của Samsung sắp ra mắt và những tin đồn về chúng tiếp tục xuất hiện. Thông tin mới nhất cho hay, cặp “siêu phẩm” này sẽ có khả năng chống xâm nhập tốt nhất.

Cụ thể, nguồn tin khẳng định Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 đã đạt chuẩn xếp hạng IP58. Mặc dù đây không phải là tiêu chuẩn IP68 cao nhất của hầu hết các điện thoại cao cấp nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với các smartphone màn hình gập khác.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 5.

Với xếp hạng IP58, điện thoại sẽ có khả năng chống bụi rất tốt dù vẫn kém hơn một bậc so với smartphone cao cấp thông thường do các bộ phận chuyển động liên quan đến bản lề. Bản lề là một yếu tố phức tạp và nhạy cảm, do đó, việc có khả năng chống xâm nhập được xếp hạng IP58 là điều đáng hoan nghênh.

Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 sẽ được công bố vào tuần cuối cùng của tháng 7.

Thực tế, dòng Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip đã đi được một chặng đường dài. Chiếc Galaxy Z Fold đầu tiên không có bất kỳ lớp chống xâm nhập nào, Galaxy Z Fold 2 có những cải tiến nhỏ đối với bản lề để chống bụi tích tụ, cả Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Fold 4 chỉ có khả năng chống nước.

Theo thông báo chính thức của Samsung, Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 sẽ được công bố vào tuần cuối cùng của tháng 7. Thời điểm này sớm hơn so với mọi năm – tháng 8. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sự kiện này.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/galaxy-z-fold-5-va-galaxy-z-flip-5-sap-co-tinh-nang-ang-m...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/galaxy-z-fold-5-va-galaxy-z-flip-5-sap-co-tinh-nang-ang-mong-oi-tu-lau-a389479.html