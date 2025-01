Galaxy S25 bất ngờ bị lộ giá trước giờ G

Sự kiện ra mắt bộ ba Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra đã đến cận kề. Trong khi đó, báo cáo mới nhất cho hay, giá của chúng sẽ tăng "một chút" so với Galaxy S24, Galaxy S24 Plus và Galaxy S24 Ultra của năm ngoái.

Chi phí sản xuất quá cao

Theo nguồn tin, công ty đã xác nhận giá cuối cùng của Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra sẽ "cao hơn một chút" so với Galaxy S24, Galaxy S24 Plus và Galaxy S24 Ultra.

Ảnh concept Galaxy S25.

Quyết định khó khăn này cuối cùng được đưa ra do "gia đình" Galaxy S25 áp dụng bộ xử lý Snapdragon 8 Elite và bộ nhớ cao hơn so với dòng Galaxy S24, tất nhiên đi kèm với chi phí sản xuất cao hơn mà "gã khổng lồ" công nghệ không thể trang trải (toàn bộ) để đạt được doanh số bán hàng tốt hơn.

Một yếu tố khác tác động là đồng won của Hàn Quốc ngày càng yếu đi, làm tăng thêm chi phí nhập khẩu linh kiện của Samsung. Vì vậy, người hâm mộ tại Hàn Quốc sẽ vui mừng khi giá bán của dòng Galaxy S mới chỉ tăng nhẹ.

Giá dự kiến của dòng Galaxy S25 tại Mỹ như sau:

- 850 USD (khoảng 21,5 triệu đồng) cho Galaxy S25 với bộ nhớ trong 128GB và RAM 12GB

- 1.050 USD (khoảng 26,6 triệu đồng) cho Galaxy S25 Plus với bộ nhớ trong 256GB và RAM 12GB

- 1.350 USD (khoảng 34,2 triệu đồng) cho chiếc Galaxy S25 Ultra với bộ nhớ trong 256GB và RAM 12GB.

Bộ ba Galaxy S25 sẽ được công bố vào những ngày tới.

Theo đó, cả ba thành viên của "gia đình" Galaxy S25 sẽ đắt hơn 50 USD (khoảng 1,2 triệu đồng) so với các thiết bị tiền nhiệm tương ứng. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là những phỏng đoán ban đầu. Cùng chờ xem Samsung sẽ đưa ra mức giá nào cho 3 smartphone cao cấp mới nhất của mình.