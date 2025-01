Qualcomm hé lộ chi tiết quan trọng về dòng Galaxy S25

Chỉ vài tuần trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked, Qualcomm đã ngầm xác nhận dòng Galaxy S25 sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, con chip mạnh mẽ nhất của hãng hiện nay.

Dòng Galaxy S25 sẽ sử dụng chip Snapdragon mới nhất.

Sau khi Samsung đăng tải thông báo về sự kiện Galaxy Unpacked trên mạng xã hội X (Twitter cũ), tài khoản chính thức của Snapdragon đã có một động thái đầy ẩn ý. Họ trích dẫn bài đăng của Samsung kèm theo lời nhắn "See you there", ngầm khẳng định sự hiện diện của Snapdragon trong dòng Galaxy S25.

Trước đây, Samsung thường sử dụng kết hợp chip Exynos "cây nhà lá vườn" và Snapdragon của Qualcomm cho các dòng flagship. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết Galaxy S25 sẽ chỉ sử dụng chip Snapdragon, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược của Samsung.

Snapdragon 8 Elite được đánh giá là chipset di động mạnh mẽ nhất hiện nay. Điểm Geekbench 6 cho thấy Galaxy S25, đặc biệt là phiên bản Ultra, có thể sẽ được trang bị phiên bản Snapdragon 8 Elite ép xung, mang đến hiệu năng vượt trội.

Với Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 hứa hẹn sẽ là một "con quái vật" về hiệu năng, vượt mặt các đối thủ khác trên thị trường. Người dùng đang háo hức chờ đợi sự kiện Galaxy Unpacked để khám phá sức mạnh thực sự của dòng sản phẩm này.