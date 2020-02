Galaxy S20 chưa lên kệ, tin đồn về Galaxy S30 đã xuất hiện

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020 15:00 PM (GMT+7)

Năm sau, thế hệ Samsung Galaxy S30 Ultra, S30 Plus, S30 sẽ hoàn thiện nốt thiết kế với phong cách toàn màn hình.

Samsung Galaxy S30 dự kiến ​​sẽ xuất hiện vào tháng 02/2021 và mặc dù còn hơi sớm khi tiết lộ về thế hệ Galaxy sắp tới, những tin đồn về Galaxy S30 ở thời điểm này đã khá rõ ràng. Samsung là một công ty coi trọng truyền thống nhưng vẫn khiến giới công nghệ hào hứng theo từng năm. Loạt flagship Galaxy S luôn đi theo một quy trình có thể dự đoán được, giúp dự báo trước những thông số kỹ thuật và tính năng mà chúng sẽ mang theo.

Thiết kế Galaxy S30

Các chuyên gia công nghệ dự đoán màn hình cong sẽ trở thành quá khứ vì Samsung đã dần dần loại bỏ các cạnh siêu cong, quay lại toàn màn hình với màn hình phẳng. Trong thế giới giao diện hiện đại dựa trên cử chỉ, màn hình cong sẽ gây phiền toái hơn là một tính năng phần cứng có lợi.

Các tin đồn về dòng Galaxy S30 đã xuất hiện.

Ngoài ra, các viền bezel có khả năng sẽ thu nhỏ hơn nữa. Một trong những cách Samsung có thể loại bỏ viền màn hình trên các flagship tiếp theo của mình là sử dụng camera selfie đã được ẩn bên dưới màn hình. Rất có thể, chúng sẽ được đưa vào Galaxy Fold 2, Note 20 và dòng Galaxy S30.

Thiết kế này sẽ tiết kiệm được không gian, giúp cho màn hình không bị gián đoạn mà không cần sử dụng bất kỳ camera bật lên hoặc giải pháp thông minh khác. Vì Galaxy S20 vẫn còn khuyết điểm về ngoại hình nên “gia đình” Galaxy S30 sẽ chú trọng hơn một chút vào thiết kế.

Thông số kỹ thuật & phần cứng Galaxy S30, S30 Plus, S30

Mặc dù vẫn còn quá sớm để dự đoán về những gì sẽ xảy ra dưới vỏ bọc của dòng Galaxy S30 nhưng chúng vẫn sẽ kích thích với bất cứ ai theo dõi. Đánh giá từ xu hướng trong ba năm qua, kích thước màn hình nhiều khả năng sẽ tăng 0,1 inch cùng với sự gia tăng của dung lượng pin.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của bộ ba Galaxy S30.

Galaxy S30 Galaxy S30+ Galaxy S30 Ultra Màn hình AMOLED 6,3 inch; tốc độ làm mới 120Hz AMOLED 6,8 inch; 120Hz AMOLED 7.1 inch; 120Hz Chip Snapdragon 875 / Exynos không xác định Snapdragon 875 / Exynos không xác định Snapdragon 875 / Exynos không xác định RAM 10/12/16 GB 12/16GB 12/16GB Camera sau 12MP + 64MP + 12MP + ToF 12MP + 64MP + 12MP + ToF 12MP + 64MP + 12MP + ToF Camera selfie dưới màn hình dưới màn hình dưới màn hình Bộ nhớ trong 128GB / 256GB / 512GB, khe cắm thẻ nhớ microSD 256GB / 512GB, khe cắm thẻ nhớ microSD 256GB / 512GB, khe cắm thẻ nhớ microSD Pin 4.100 mAh 4.700mAh 5.100 mAh Kết nối 5G 5G 5G Hệ điều hành Android 11 Android 11 Android 11

Galaxy S30 sẽ được trang bị thêm camera ToF ở phía sau, camera selfie dưới màn hình. Ngoài ra, Galaxy S30+ cũng sẽ được mở rộng cả về màn hình và kích thước pin trong khi S30 Ultra cao cấp nhất có thể sẽ vượt qua rào cản 7,0 inch về kích thước màn hình. Có thể nói, chúng sẽ tiến dần đến ranh giới của máy tính bảng!

Giá của dòng Galaxy S30

Năm nay, người tiêu dùng hy vọng Galaxy S20 thực sự rẻ hơn so với tin đồn nhưng sự thật là dòng sản phẩm này đã tăng giá. Do đó, bộ ba Galaxy S30, S30 Plus và S30 Ultra chắc chắn sẽ có giá bán cao hơn, đi kèm với nhiều tính năng cao cấp hơn.

Màn hình trên dòng Galaxy S30 sẽ không còn "lỗ khuyên".

● Galaxy S30: 999 - 1,049 USD (từ 23,23 – 24,27 triệu đồng)

● Galaxy S30+: 1,199 - 1,249 USD (từ 27,86 – 29,02 triệu đồng)

● Galaxy S30 Ultra: 1,399 - 1,449 USD (từ 32,5 – 33,66 triệu đồng)

Hy vọng, Samsung sẽ tìm ra cách vượt qua chính mình vào năm tới mà không phải tăng giá lên trên 1.000 USD (tương đương 23,23 triệu đồng). Tất cả sẽ được tiết lộ chính thức vào sự kiện 1 năm nữa.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/galaxy-s20-chua-len-ke-tin-don-ve-galaxy-s30-da-xuat-hien-1060824.html