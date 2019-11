Galaxy S10 5G sẽ có tính năng mở khóa như iPhone

Galaxy S10 5G của Samsung là sản phẩm đắt nhất nhưng đi kèm nhiều tính năng nhất trong loạt sản phẩm này.

Bên cạnh khả năng 5G, chiếc smartphone này cũng là sản phẩm duy nhất trong dòng đi kèm cảm biến ToF ở cả mặt trước và mặt sau. Mặc dù các cảm biến ToF có thể mang lại điều kỳ diệu cho chế độ chân dung khi kết hợp với mô-đun máy ảnh chính nhưng chúng cũng có thể cho phép quét khuôn mặt 3D theo thời gian thực.

Đáng buồn, khi Samsung lần đầu tiên tung biến thể 5G của dòng Galaxy S10, hãng đã không phô trương nhiều về cảm biến ToF và khả năng nó có thể mở khóa. Tuy nhiên, phát hiện từ một thành viên trên Twitter cho thấy Galaxy S10 5G hiện sử dụng cảm biến ToF để nhận diện khuôn mặt.

Cụ thể, cuối cùng sản phẩm cũng có thể sử dụng chức năng thông minh của cảm biến ToF, giờ đây điện thoại có thể sử dụng tia hồng ngoại để ánh xạ khuôn mặt người dùng ở chế độ 3D bằng cách sử dụng thời gian để ánh sáng được phản xạ trở lại. Dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng để xác định mọi vết sưng và nếp nhăn trên khuôn mặt người dùng trong thời gian thực, cho phép trải nghiệm an toàn hơn nhiều so với mở khóa bằng khuôn mặt chỉ bằng một camera tiêu chuẩn ở mặt trước.

Như vậy, máy ảnh cũng không thể bị đánh lừa bởi hình ảnh 2D của người dùng. Tất nhiên, vẫn có những cách để khắc phục những phương pháp nhận diện khuôn mặt tiên tiến hơn này, nhưng chắc chắn đó là một bước tiến so với những gì bạn đã có trước đây.

Thật không may, vì đây là một bản nâng cấp phần mềm nên nó yêu cầu người dùng phải có One UI 2.0 trên điện thoại để hoạt động. Samsung hiện đang thử nghiệm phiên bản beta của One UI 2.0 tại Hàn Quốc và hy vọng nó sẽ sớm triển khai đến các thị trường khác.