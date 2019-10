Galaxy Note10 chụp ảnh trên tầm cả Pixel 3 và iPhone Xs Max

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 09:00 AM (GMT+7)

Galaxy Note 10+ là phiên bản hot nhất thời điểm này và camera của nó có hiệu năng cao tuyệt đối.

Bên cạnh so sánh hiệu suất, thời lượng pin, người dùng cũng rất quan tâm tới hiệu suất camera của các mẫu smartphone cao cấp. Do đó, để người dùng dễ dàng hình dung được chất lượng hình ảnh, trang tin công nghệ Phone Arena đã tiến hành so sánh camera giữa 3 flagship hiện nay: Galaxy Note 10+, iPhone XS Max và Pixel 3!

Cảnh 1: Chụp ban ngày

Galaxy Note 10+ là nhân vật trung tâm trong bài so sánh này, đã thể hiện sức mạnh ngay vòng đầu tiên! Sản phẩm của Samsung cung cấp độ nét tốt nhất, màu sắc phong phú nhất và độ phơi sáng dễ chịu nhất trong ba điện thoại. IPhone XS Max chỉ đứng thứ hai, dù kém hơn một chút so với Galaxy Note 10+. Xếp ở vị trí thứ ba là Pixel 3, mang lại kết quả gần như giống hệt với iPhone XS Max nhưng hơi mờ hơn.

Cảnh 2: Selfie đơn

Thử thách này đã nghiêng phần thắng tương đối dễ dàng cho iPhone XS Max – điện thoại đã chụp được bức ảnh chân dung cân đối. Ảnh của Galaxy Note 10+ xuất hiện rất gần nhưng lại quá mờ nhạt. Trong khi đó, Pixel 3 đã xuất hiện với màu sắc và hiệu ứng trông giống nhân tạo, kém chân thực.

Cảnh 3: Selfie nhóm

Thực tế đã chứng minh rằng camera selfie trên điện thoại thông minh dễ dàng làm biến dạng mặt người. Đây là lý do tại sao Pixel 3 vì có chế độ chân dung hoạt động cho ảnh selfie. Ban đầu, các bức ảnh từ Galaxy Note 10+ và iPhone XS Max có thể trông ổn. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi khi người dùng nhìn vào bức ảnh của Pixel 3.

Cảnh 4: Chụp ảnh buổi tối

Trong tình huống chụp này, ảnh chụp của cả Galaxy Note 10+ và iPhone XS Max đều xuất sắc như nhau. Trong khi đó, Pixel 3 đã làm hỏng mọi thứ bằng cách phơi sáng quá đà và làm cho mọi thứ có màu vàng hơn mức cần thiết.

Cảnh 5: Selfie buổi tối

Pixel 3 đã tiếp tục khẳng định là một "cỗ máy" selfie tuyệt đỉnh. Một lần nữa, thiết bị đã được tận dụng tối đa được những ánh sáng nhỏ nhất. Điện thoại tạo ra một bức ảnh tự sướng đẹp với màu sắc và độ phơi sáng dễ chịu. IPhone XS Max không tệ chút nào, nhưng rõ ràng tối hơn. Cuối cùng, Galaxy Note 10+ được chiếu sáng rực rỡ nhưng không bắt mắt bằng.

Kết luận

Những điểm số trên phản ánh hiệu suất của các camera trong những cảnh đặc biệt trong bài. Chúng không đồng nghĩa với việc là một camera tốt hơn 100% so với các camera khác.