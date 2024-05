Dự án điện thoại gập giá rẻ của Samsung đã phá sản?

Theo thông tin mới nhất từ TheElec, Samsung đang cân nhắc hủy bỏ kế hoạch ra mắt phiên bản Galaxy Z Fold 6 giá rẻ hơn vào cuối năm nay. Lý do được đưa ra là do sản phẩm này không có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn và những bất ổn của thị trường.

Samsung có thể hủy bỏ dự án Galaxy Z Fold 6 giá rẻ.

Trước đây, đã có nhiều tin đồn về việc Samsung sẽ ra mắt hai phiên bản Galaxy Z Fold 6: một phiên bản tiêu chuẩn và một phiên bản giá rẻ hơn (có thể là Fan Edition). Tuy nhiên, phiên bản giá rẻ được cho là sẽ không có S Pen. Bên cạnh đó, Galaxy Z Fold 6 giá rẻ cũng được cho là không có nhiều khác biệt so với các điện thoại gập giá rẻ của các hãng Trung Quốc khác, vốn đã có màn hình lớn hơn, sáng hơn, camera tốt hơn, pin lớn hơn và sạc nhanh hơn.

Mặc dù vậy, Samsung vẫn có kế hoạch ra mắt Galaxy Z Flip 7 giá rẻ vào năm 2025. Theo báo cáo, công ty Hàn Quốc đang nỗ lực để tăng thị phần điện thoại gập tại Trung Quốc, nơi họ hiện chỉ chiếm chưa đến 1% thị phần smartphone nói chung.

Giám đốc điều hành Samsung MX, TM Roh, cho biết hơn 100 triệu điện thoại có thể gập có thể được xuất xưởng hàng năm trong 5 năm tới. Tuy nhiên, Samsung cần phải cải thiện sản phẩm của mình để cạnh tranh hiệu quả hơn với các đối thủ Trung Quốc.

Ngoài việc ra mắt Galaxy Z Flip 7 giá rẻ, Samsung cũng dự kiến sẽ tung ra mẫu Galaxy Z Fold 6 với camera tốt hơn, thân máy mỏng hơn và độ bền được cải thiện.

