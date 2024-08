Dòng iPhone 17 sẽ có những thành viên nào?

Thời gian ra mắt dòng iPhone 16 chỉ còn khoảng một tháng nữa những tin đồn về iPhone 17 Series đã râm ran trong khoảng một năm nay.

Ảnh concept iPhone 17.

Sau đây là những tin đồn về "gia đình" iPhone 17 - sẽ giới thiệu vào tháng 9/2025 theo tổng hợp từ chuyên trang Apple Insider.

iPhone 17 và iPhone 17 Slim hoặc iPhone 17 Air

Trong vài năm trở lại đây, Apple thường giới thiệu 4 phiên bản trong một thế hệ iPhone, bao gồm: iPhone tiêu chuẩn, iPhone Plus, iPhone Pro và iPhone Pro Max.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo tin đồn vào hồi tháng 7, với dòng iPhone 2025, Apple có thể loại bỏ phiên bản iPhone 17 Plus. Chúng sẽ bị thay thế bằng chiếc iPhone siêu mỏng - iPhone Slim. Theo Ming-Chi Kuo, sự thay đổi này là do iPhone Plus chiếm chưa đến 10% doanh số bán hàng trong các năm. Nói cách khác, dòng iPhone 17 sẽ gồm: iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Vào tháng 8, một nguồn tin khác lại cho rằng chiếc iPhone kỳ lạ sẽ có tên là iPhone Air. Cái tên này nghe khá hợp lý vì đã được sử dụng trong các dòng sản phẩm iPad và MacBook.

Hiện tại, iPhone mỏng nhất là iPhone SE với độ dày 0,29 inch, iPad mỏng nhất là iPad Pro M4 với độ dày 0,20 inch. Để giúp iPhone Slim bền và chống uốn cong, "Nhà Táo" có thể sử dụng "khung hợp kim nhôm titan".

Chip A19 của iPhone 17

Đối với thế hệ iPhone 17, con chip được sử dụng sẽ là A19 và A19 Pro.

Vào năm 2022, theo các nguồn tin, TSMC đã có kế hoạch sản xuất hàng loạt các thiết kế chip 2 nanomet vào năm 2025, trùng với lịch ra mắt dòng chip A19. Đến tháng 12/2023, các báo cáo cho biết, iPhone 17 Pro sẽ là thiết bị đầu tiên sử dụng công nghệ này. Việc chuyển sang quy trình nhỏ hơn sẽ giúp máy tiết kiệm không gian hơn, tăng hiệu quả năng lượng và bớt tỏa nhiệt.

Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, một nguồn khác lại cho biết, quy trình này sẽ không sẵn sàng cho đến cuối năm 2025.

Ảnh minh họa.

Vào tháng 5, nhà phân tích Jeff Pu cho biết, Apple sẽ tăng bộ nhớ của các mẫu iPhone 17 Pro.

Dòng iPhone 15 sử dụng bộ nhớ RAM 8GB, iPhone 16 dự kiến ​​cũng sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro sẽ có dung lượng bộ nhớ RAM lên tới 12GB. Bộ nhớ bổ sung sẽ giúp cải thiện khả năng đa nhiệm cũng như cho phép chạy các ứng dụng mạnh mẽ hơn.

Bo mạch chủ và Wi-Fi

iPhone 17 có thể được hưởng lợi từ một bo mạch chủ mới, sử dụng công nghệ tiên tiến, làm cho máy nhẹ hơn.

Theo ông Ming-Chi Kuo dự đoán vào tháng 10/2023, Apple có kế hoạch sử dụng Đồng phủ nhựa cho bo mạch chủ. Về lý thuyết, kết cấu này làm cho độ dày của bo mạch chủ mỏng hơn, giúp quá trình khoan dễ dàng hơn do không có sợi thủy tinh. Điều này cũng sẽ giúp giảm chi phí và thời gian cho các dây chuyền sản xuất của Apple, cải thiện tổng thể mọi thứ cho chuỗi cung ứng của hãng.

Mặt khác, công ty tại Cupertino vẫn chưa kịp sản xuất chip Wi-Fi nội bộ để đưa vào thế hệ iPhone 17.

Màn hình iPhone 17

Hiện tại, màn hình của iPhone chỉ có 2 phiên bản kích thước: 6,1 inch và 6,7 inch. Tuy nhiên, kích cỡ này có thể thay đổi trong dòng iPhone 17.

Theo ông Kuo, iPhone 17 Slim sẽ có kích cỡ màn hình nằm ở giữa iPhone tiêu chuẩn và iPhone Plus, dự kiến là 6,6 inch và có độ phân giải 2.740 x 1.260 pixel.

Ảnh minh họa.

Thêm nữa, màn hình của iPhone 17 sẽ chống phản chiếu và thậm chí chống trầy xước tốt hơn. Một nguồn tin vào tháng 3 cho biết, Corning đang nghiên cứu loại kính cứng hơn, có thể "đánh bại" màn hình Ceramic Shield.

Vào tháng 4, một báo cáo khác của DSCC tuyên bố, công nghệ màn hình luôn bật của các mẫu iPhone Pro sẽ xuất hiện trên các mẫu iPhone tiêu chuẩn của năm sau. Tuy vậy, khả năng xảy ra điều này là khá thấp.

Camera của dòng iPhone 17

Đầu tiên, các báo cáo từ tháng 7 cho hay, "Nhà Táo" sẽ cho phép điều chỉnh khẩu độ cho camera trên ít nhất một mẫu iPhone 17. Hiện tại, Apple mới chỉ đưa ống kính tiềm vọng tetraprism vào iPhone 15 Pro Max đắt nhất.

Khả năng điều chỉnh khẩu độ cho phép các nhiếp ảnh gia sáng tạo nhiều hơn với hiệu ứng làm mờ hậu cảnh, cho phép lấy nét trong camera để quay video.

Ảnh minh họa.

Đối với camera trước, nhiều báo cáo khẳng định, Apple sẽ sử dụng cảm biến 24 megapixel - gấp đôi độ phân giải 12 megapixel trên camera tele của iPhone 15.

Một báo cáo từ tháng 8 thậm chí còn tuyên bố "Táo Cắn Dở" sẽ chuyển từ ống kính nhựa năm thành phần sang phiên bản sáu thành phần cao cấp hơn.

Mặt khác, ông Kuo đề xuất rằng, phiên bản iPhone 17 Slim sẽ chỉ có một camera sau. Điều này khá hợp lý vì thân máy mỏng sẽ khiến việc tích hợp các thành phần bên trong trở nên khó khăn hơn và một số thứ phải thay đổi.

