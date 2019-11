Đọ sức camera iPhone 11 và iPhone XR

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 06:00 AM (GMT+7)

Camera iPhone 11 với Deep Fusion rõ ràng hơn hẳn so với camera đơn trên iPhone XR.

Cả iPhone 11 và iPhone XR đều có camera tuyệt vời. Tuy nhiên, camera góc siêu nét, Chế độ ban đêm và xử lý Deep Fusion đã giúp cho iPhone 11 đáng giá hơn nhiều so với iPhone XR năm ngoái - chỉ có một camera phía sau duy nhất nhưng vẫn chụp được những bức ảnh tuyệt vời.

Để người xem thấy được rõ khoảng cách của iPhone 11 và iPhone XR, các biên tập viên của trang tin công nghệ CNET đã sử dụng chúng chụp ảnh thực tế tại San Francisco.

iPhone XR

Nếu đang có một chiếc iPhone cũ và muốn nâng cấp, người dùng nên quan tâm nhiều hơn về cả hiệu suất và khả năng chụp ảnh. Nhưng nếu không đặt nặng các tính năng như camera góc rộng và Chế độ ban đêm, có thể chọn iPhone XR.

iPhone 11

Nếu muốn một trong những chiếc smartphone có camera tốt nhất, iPhone 11 chắc chắn là lựa chọn khôn ngoan. Việc bổ sung thêm cảm biến thứ hai với ống kính góc rộng, Chế độ ban đêm, Deep Fusion tạo ra những bức ảnh và video sắc nét hơn.

Thử nghiệm iPhone trong điều kiện ánh sáng tốt (sử dụng Smart HDR)

Ảnh chụp ngược sáng từ iPhone 11.

Ngày nay, hầu như bất kỳ điện thoại nào cũng có thể chụp một bức ảnh đẹp trong điều kiện ánh sáng lý tưởng. Cả iPhone 11 và iPhone XR đều có camera góc rộng chính với ống kính khẩu độ F1.8, tiêu cự 26mm và độ phân giải 12 megapixel. IPhone 11 có cảm biến mới với độ bao phủ 100% điểm lấy nét giúp lấy nét nhanh hơn và chính xác hơn. Chưa nói đến khả năng lấy nét nhanh hay chậm, người xem có thể nhận ra sự khác biệt về hiệu suất lấy nét giữa cả hai điện thoại.

Ảnh chụp từ iPhone 11.

Lúc đầu, thật khó để nhìn thấy sự khác biệt lớn trong ảnh từ mỗi điện thoại được chụp trong điều kiện ánh sáng tốt. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, Smart HDR được cập nhật trên iPhone 11 sẽ cho màu sắc trung thực hơn với cuộc sống so với iPhone XR. Ngoài ra, hình ảnh từ iPhone 11 sắc nét hơn. Một lần nữa, những khác biệt rất tinh tế.

IPhone 11 có camera thứ hai với ống kính góc rộng siêu nét f/2.4

Khả năng chụp ảnh chân dung động vật tốt hơn trên iPhone 11.

Camera này của iPhone 11 mang đến trải nghiệm khác hẳn trong không gian chật hẹp hoặc khi người dùng muốn làm cho đối tượng của mình có vẻ lớn hơn. Cả hai điện thoại đều có Chế độ chân dung nhưng iPhone 11 có sáu chế độ ánh sáng trong khi iPhone XR có ba chế độ.

Nhìn chung, iPhone XR chụp ảnh cũng khá đẹp nhưng ảnh chân dung từ iPhone 11 sắc nét hơn, với tông màu da tốt hơn và ít nhiễu hơn. Nếu muốn chụp ảnh chế độ chân dung của thú cưng, khách hàng cần phải mua iPhone 11, vì iPhone XR không thể làm điều đó.

So sánh trong điều kiện ánh sáng thấp

Ảnh chụp từ iPhone 11.

Điều kiện ánh sáng này cần camera của iPhone 11 sử dụng tính năng Deep Fusion mới. Giống như Smart HDR, chiếc iPhone mới chụp nhiều hình ảnh và hợp nhất chúng lại với nhau. Nhưng không giống như Smart HDR, Deep Fusion thực hiện phân tích và tối ưu hóa mọi thứ ở mức pixel để làm cho chi tiết bật lên, bớt nhiễu hình ảnh và cải thiện độ sáng.

Không giống như Smart HDR và ​​Chế độ ban đêm, không có dấu hiệu nào trong Cài đặt hoặc giao diện của camera iPhone 11 cho thấy hình ảnh đang được xử lý bằng Deep Fusion.

Ánh sáng yếu: Chỉ iPhone 11 có Chế độ ban đêm

Chế độ ban đêm trên iPhone 11 làm sáng ảnh và giảm thiểu nhiễu hình ảnh. Khi khởi chạy camera, bộ phận này sẽ xác định xem nó có đủ tối để kích hoạt Chế độ ban đêm hay không.

Chế độ ban đêm sẽ chụp một loạt hình ảnh, một số có tốc độ màn trập dài hơn các ảnh khác, sau đó kết hợp chúng lại với nhau để giảm mờ chuyển động và làm sáng ảnh. Khi chụp ảnh Night Mode cầm tay, sẽ mất khoảng 3-5 giây. Nhưng khi đặt iPhone lên chân máy, thời gian có thể lên tới 10 giây.

Vào ban đêm, ảnh chụp từ iPhone XR tối và mất các chi tiết. Ngược lại, ảnh của Phone 11 sáng hơn và sắc nét hơn. Tất nhiên, ảnh của iPhone 11 cũng có một chút nhiễu hình ảnh, nhưng ít hơn nhiều so với iPhone XR.

Camera selfie iPhone 11 thực sự tuyệt vời

IPhone 11 có khả năng chụp ảnh selfie không kém so với cặp “anh em” cao cấp iPhone 11/ iPhone 11 Pro. Camera selfie mới có độ phân giải 12 megapixel, giống như mặt sau. IPhone 11 có trường nhìn rộng hơn so với iPhone XR. Nhờ vậy, camera của iPhone 11 mới chụp ảnh sắc nét hơn với dải nhạy sáng tốt hơn khi so sánh với camera selfie 7-megapixel trên iPhone XR.

Đặc biệt, iPhone 11 có thể quay video selfie ở độ phân giải 4K trong khi iPhone XR chỉ có thể quay HD. Màu sắc, đặc biệt là tông màu da, trông phẳng hơn và độ sắc nét tốt hơn trên iPhone 11.

Cả hai điện thoại đều có chế độ chụp ảnh tự sướng. Đáng chú ý, Phone 11 có chế độ có tên High Key Mono, trông giống như tôi đang được chụp ảnh đen trắng trên nền trắng, thực sự ấn tượng và thú vị.

Ảnh chụp đen - trắng ở chế độ Hight Key Mono.

Ngoài ra, mẫu iPhone 11 còn có "slofies" - video quay chậm cho camera selfie. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng nó hợp lý.