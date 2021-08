Đến phiên Xiaomi gặp hạn, khó vượt Samsung

Thứ Năm, ngày 26/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Xiaomi Indonesia vừa tiết lộ rằng họ đã ngừng sản xuất smartphone Redmi Note 10 và kêu gọi người tiêu dùng mua các thiết bị khác từ cùng một dòng sản phẩm.

Theo bộ phận địa phương của CNBC International, điều này là do sự thiếu hụt chip dành cho thiết bị. Và vấn đề tương tự dường như cũng sẽ sớm đến các thị trường khác.

Redmi Note 10 là biến thể tiêu chuẩn từ dòng sản phẩm cùng tên đến từ Xiaomi. Sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 678 và camera 48 MP. Một trong những thông số kỹ thuật ấn tượng hơn của nó là khả năng sạc nhanh 33W cho pin 5.000 mAh và màn hình OLED sáng - các thông số khiến nhiều người tiêu dùng muốn sở hữu.

Tuy nhiên, giờ đây các kênh truyền thông xã hội chính thức của Xiaomi Indonesia đã kêu gọi người dùng mua Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S và Redmi Note 10 5G. Với tình hình đang diễn ra hiện nay, sẽ không bất ngờ nếu như việc hết hàng cũng có thể sớm xảy ra với các mẫu Redmi Note 10 còn lại.

Được biết, các nhà sản xuất chip đang gặp khó khăn trong việc cung cấp tất cả nhu cầu và tình hình càng trở nên khó khăn hơn với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 gây ra do biến thể Delta. Tại Việt Nam, một số nhà máy buộc phải hoạt động với số lượng nhân sự hạn chế do tỷ lệ nhiễm bệnh tăng, trong khi một số nhà máy phải đóng cửa hoàn toàn do thiếu nhân lực.

Như đã biết, Xiaomi đang cố gắng vượt mặt Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, tuy nhiên việc thiếu hụt chip có thể ảnh hưởng đến mục tiêu này.

