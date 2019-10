Đây là tính năng khiến iPhone vẫn phải chào thua trước smartphone chơi game

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 15:00 PM (GMT+7)

Mặc dù có hiệu năng hàng đầu phân khúc smartphone nhưng iPhone không phải là chiếc điện thoại chơi game chuyên dụng như các “đối thủ” Android.

Ngày này, việc chơi game trên smartphone là một chủ đề ngày càng được quan tâm và trên thực tế trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của nhiều người dùng trẻ. Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi các thiết bị cầm tay trở nên mạnh mẽ hơn, các trò chơi trở nên đa dạng hơn, yêu cầu khả năng xử lý đồ họa cao, tốc độ làm mới màn hình nhanh hơn.

Ảnh minh họa.

Các nhà phát triển còn “hồi sinh” các tựa game cổ điển cho điện thoại và máy tính bảng và thậm chí nhượng quyền thương mại, ví dụ như Call of Duty. Google tin rằng họ có thể phân phối trò chơi phát trực tiếp với dự án Stadia và chính Apple đã ra mắt dịch vụ Apple Arcade, cung cấp cho người dùng hàng tá trò chơi chất lượng cao, độc quyền để thưởng thức trực tiếp trên iPhone.

IPhone đã là một trong những điện thoại thông minh tốt nhất để chơi game trong nhiều năm nay. Phần cứng mạnh mẽ kết hợp với phần mềm iOS đảm bảo rằng các trò chơi thường sẽ khởi chạy cho iPhone nhanh và hiệu quả hơn hoặc có đồ họa chi tiết hơn so với smartphone Android.

Ảnh minh họa.

Với iOS 13, Apple không chỉ thừa nhận iPhone là một “cỗ máy” chơi game mà còn tích cực khuyến khích người dùng sử dụng. Giờ đây, người dùng iPhone không chỉ có Apple Arcade mà còn được hỗ trợ bộ điều khiển Bluetooth thích hợp - DualShock 4 và Xbox gamepad cũng đã có khả năng kết nối dễ dàng với iPhone, iPad hoặc Apple TV.

Tuy nhiên, trong nỗ lực đưa iPhone trở nên thân thiện hơn với các game thủ, Apple đã quên một tính năng đơn giản mà các thiết bị cầm tay Android đã có trong vài năm nay:

Chế độ chơi game chuyên dụng

Khác với trước đây, các chế độ chơi game đang được coi trọng hơn. Các nhà phát triển cho biết tính năng này sẽ xóa các tác vụ nền của điện thoại và buộc bộ xử lý phải luôn hoạt động hết công suất để có được hiệu năng ổn định mọi lúc.

Nhưng những gì thực sự tạo ra một chế độ chơi game không phải là việc ép xung nhịp hay quản lý RAM. Chế độ này còn bao gồm cả khả năng quản lý thông báo bật lên hoặc tự động tắt Độ sáng tự động trong thời gian chơi.

Ảnh minh họa.

Với iPhone, người dùng sẽ phải thao tác thủ công để bật tính năng “Không làm phiền" – “Do not Disturb”. Điều này khá phiền khi người dùng buộc phải ghi nhớ bật và tắt nó mỗi khi mở hoặc đóng một trò chơi. Thêm nữa, khi nói đến nội dung toàn màn hình và các thông báo, điện thoại Android xử lý chúng tốt hơn.

Ngoài ra, người dùng iPhone sẽ thường xuyên gặp vấn đề với cảm biến ánh sáng xung quanh và ảnh hưởng đến cài đặt "độ sáng tự động" – auto brightness. Thông thường, người dùng sẽ chơi game trong môi trường phức tạp nên điện thoại sẽ cần nhiều độ sáng hơn hoặc ít hơn so với phần mềm sẵn sàng cung cấp.

Trên hết, Apple khẳng định rằng họ biết chính xác những gì bạn muốn và chuyển đổi Độ sáng tự động trong cài đặt của iPhone. Ngay bây giờ, người dùng có thể tìm thấy nó trong Cài đặt (Setting) -> Trợ giúp (Accessibility) -> Màn hình & Kích thước văn bản (Display & Text size) -> Độ sáng tự động (ở cuối trang). Rõ ràng, đây không phải là một giải pháp "chuyển đổi thủ công" đơn giản.

Chốt lại vấn đề!

Ảnh minh họa.

Tất nhiên, hãng smartphone nào cũng quảng cáo sản phẩm của mình là "điện thoại thông minh chơi game" hoặc đơn giản khẳng định rằng nó siêu mạnh - bao gồm các tính năng chơi game, được tích hợp vào Chế độ chơi game. Apple mặc dù đã phát triển toàn bộ nền tảng cho các trò chơi dưới dạng Apple Arcade nhưng vẫn từ chối áp dụng các tính năng khá cơ bản này, thực sự lỗi thời so với các đối thủ. Nếu có thể, “Táo Khuyết” có thể bổ sung thêm một số dạng tùy chọn "không làm phiền khi chơi game" – “do not disturb while gaming” cho phiên bản iOS tiếp theo: iOS 14 và iOS 15.

*Lưu ý: Một số nội dung trong bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.