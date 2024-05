Đây là những máy tính Dell vừa ra mắt với CPU khủng

Theo The Verge, những chiếc máy tính sắp được Dell tung ra thị trường bao gồm XPS 13, Inspiron 14, Inspiron 14 Plus, Latitude 7455 và Latitude 5455.

Cái tên sáng giá nhất trong số này chính là Dell XPS 13, chiếc máy tính sẽ trang bị chip Snapdragon X Elite 12 lõi với tính năng Dual Core Boost. Sản phẩm cũng đi kèm RAM 64 GB với dung lượng lưu trữ lên đến 2 TB, trong khi màn hình có kích thước 13,4 inch.

Dell XPS 13 là mẫu XPS đầu tiên đi kèm chip Snapdragon từ Qualcomm.

Nói về màn hình, sản phẩm dự kiến cung cấp 3 lựa chọn, gồm màn hình IPS 500 nits độ phân giải 1920 x 1200 pixel, màn hình IPS 500 nits độ phân giải 2560 x 1600 pixel và màn hình OLED 400 nits độ phân giải 2880 x 1800 pixel.

Chuyển sang Dell Latitude 7455, sản phẩm sẽ đi kèm chip Snapdragon X Elite. Máy tính cung cấp RAM lên đến 32 GB với dung lượng lưu trữ 1 TB. Với các tùy chọn màn hình, nó chỉ mang đến tùy chọn IPS kích thước 14 inch với độ phân giải 2650 x 1600 pixel.

Một sản phẩm quan trọng khác cũng cần đề cập là Inspiron 14 Plus được trang bị chip Snapdragon X Plus. Theo The Verge, nó sẽ có RAM 16 GB và một tùy chọn màn hình IPS 14 inch duy nhất cho độ phân giải 2560 x 1600. Máy cũng có 2 cổng USB4 Type-C, 1 cổng USB-A 3.2, đầu đọc thẻ nhớ microSD và một hốc để kết nối tai nghe. Inspiron 14 Plus có độ mỏng khoảng 14,7 mm.

Dell Latitude 7455.

Câu hỏi mà người hâm mộ mong muốn được giải đáp lúc này là khi nào những chiếc máy tính này sẽ được Dell phát hành? Theo kế hoạch, chúng dự kiến sẽ lên kệ trong năm 2024. Trong số này, XPS 13 và Inspiron 14 Plus đã được đặt hàng với giá khởi điểm 1195 EUR (33 triệu đồng) và 1010 EUR (27,9 triệu đồng). Chúng đều được kỳ vọng sẽ có khả năng tuyệt vời cho các nhiệm vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

