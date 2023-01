Máy tính Dell nói không với chip Trung Quốc

Động thái này nhấn mạnh sự dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc khi các công ty tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào quốc gia này do xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc và hoạt động của các nhà máy ở Trung Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các chính sách Covid-19 của quốc gia này.

Không chỉ là chip do các công ty Trung Quốc sản xuất, Dell cũng đã nói với các nhà cung cấp rằng họ có kế hoạch cắt giảm việc sử dụng chip sản xuất tại Trung Quốc do các công ty không phải Trung Quốc thực hiện. Cụ thể, công ty đã yêu cầu các nhà cung cấp linh kiện điện tử khác như mô-đun và bảng mạch, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất ở các quốc gia bên ngoài Trung Quốc.

Chiến lược chuỗi cung ứng của Dell phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng giữa các công ty khi chính quyền tổng thống Joe Biden đàn áp lĩnh vực chip của Trung Quốc, lĩnh vực mà Trung Quốc mong muốn có thể giúp thống trị ngành công nghệ toàn cầu. Điều này bao gồm việc Mỹ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với thiết bị vận chuyển đến các nhà máy do Trung Quốc sở hữu sản xuất chip logic tiên tiến hồi tháng 10/2022. Sau đó, đến tháng 12, Bộ Thương mại Mỹ đã thêm nhà sản xuất chip nhớ YMTC của Trung Quốc và 21 công ty trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo (AI) của quốc gia này vào danh sách đen.

Nhằm giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, các công ty từ Apple đến Nike đã lên kế hoạch dự phòng để chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, sang các địa điểm có chi phí thấp khác ở châu Á. Điều này càng được thúc đẩy sau khi chính quyền Trung Quốc áp đặt các chính sách nghiêm ngặt liên quan đến đại dịch Covid-19 dẫn đến sự không chắc chắn khi chỉ phụ thuộc vào một quốc gia trong chuỗi cung ứng.

Trong phần lớn thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, các biện pháp ngăn chặn đại dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động của nhà máy và hoạt động hậu cần. Ngay cả Apple cũng bị ảnh hưởng vào cuối năm ngoái khi sản lượng iPhone của họ bị ảnh hưởng bởi mục tiêu Zero Covid của nước này. Và sau khi Bắc Kinh đột ngột rút lại chính sách Zero Covid, làn sóng lây nhiễm đang tàn phá các hoạt động kinh tế ở nước này.

Hiện chưa rõ mức độ bùng phát Covid ở Trung Quốc vì Bắc Kinh đã ngừng công bố số ca mắc và tử vong do Covid từ ngày 25/12. Tuy nhiên, các bệnh viện và nhà tang lễ được cho là đã quá tải. Trung Quốc chỉ thừa nhận sáu trường hợp tử vong mới do Covid-19 kể từ ngày 6/12 khi nước ngày từ bỏ chính sách Zero Covid. Nhưng Airfinity, một công ty dữ liệu y tế của Vương quốc Anh, ước tính vào ngày 29/12 rằng khoảng 9.000 người chết vì Covid mỗi ngày ở Trung Quốc.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/may-tinh-dell-noi-khong-voi-chip-trung-quoc-160314.html