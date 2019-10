Đâu là chiếc smartphone có camera “đỉnh” nhất hiện nay?

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 08:00 AM (GMT+7)

Smartphone ngày nay đều có khả năng chụp ảnh và quay video tuyệt vời nhưng việc lựa chọn ra chiếc điện thoại có camera tốt nhất là điều không dễ dàng.

iPhone 11 Sự kiện:

Sự ra mắt của các mẫu iPhone 11 mới đã làm rung chuyển thị trường camera trên điện thoại thông minh! Vì vậy, việc chọn ra chiếc điện thoại chụp ảnh tốt nhất đang trở nên khó hơn bao giờ hết. Các cụm camera đa ống kính mới nhất và thuật toán nhiếp ảnh từ Google, Apple và Huawei đang vượt qua các ranh giới khi chụp ảnh thiếu sáng và dải nhạy sáng rộng hơn. Ngoài ra, Huawei và Oppo thậm chí còn có tính năng zoom quang 5x, sử dụng lăng kính để tạo ra một loại hệ thống ống kính “kính tiềm vọng”, nâng cấp về tính linh hoạt chưa từng thấy trên điện thoại thông minh.

Smartphone có camera tốt nhất là những thiết bị có thể chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng yếu.

Đây là thời điểm tuyệt vời để mua một chiếc điện thoại có camera “đỉnh” nhất. Và dưới đây là 9 gợi ý tốt nhất cho bạn:

1. Huawei P30 Pro

Camera sau: 40MP (Ống kính góc rộng, f / 1.6, OIS), 20MP (Ống kính góc cực rộng, f / 2.2), 8MP (Telephoto, f / 3.4, OIS)

Camera trước: 32MP, OIS

Có rất nhiều điều để yêu thích P30 Pro - chiếc điện thoại có 3 camera: chụp ảnh thiếu sáng tuyệt vời, khả năng zoom quang 5x và thông số kỹ thuật mạnh mẽ. Ngoài ra, cụm camera sau còn được bổ sung thêm cảm biến ToF, giúp đo độ sâu hình ảnh.

2. iPhone 11 Pro

Camera sau: 12MP 13mm f / 2.4, 12MP 26mm f / 1.8, 12MP 52mm f / 2

Camera trước: 12MP, f / 2.2 Camera TrueDepth, OIS

Trước đây, Apple không dẫn đầu về công nghệ camera trên smartphone nhưng mọi thứ đã thay đổi trên dòng iPhone 2019. Cụm 3 camera của iPhone 11 Pro hầu như không vượt trội so với các tiêu chuẩn ngày nay nhưng hoạt động rất tuyệt vời. Màu sắc, tông màu và độ phơi sáng phù hợp trên cả 3 camera. Camera siêu rộng ultrawide mới đem lại những hình ảnh tuyệt vời khi đi du lịch.

3. Google Pixel 3

Camera sau: 12,2 MP; khẩu độ f / 1.8, 28mm, PDAF

Camera trước: 8 MP, f / 2.2, 19mm (ultrawide), OIS

Camera 12MP, khẩu độ f / 1.8, 28mm của Pixel 3 tạo ra hình ảnh thậm chí còn sắc nét và chi tiết hơn so với Huawei P30 Pro vì khả năng xử lý hình ảnh của Google hơi kém hơn so với Huawei, dẫn đến ảnh chụp tự nhiên hơn, đặc biệt là khi chụp người. Camera đơn phía sau được tích hợp phần mềm của Google - Super Res Zoom, kết hợp một loạt hình ảnh để tạo ra một bức ảnh được phóng to kỹ thuật số.

4. OnePlus 7 Pro

Camera sau: 48MP (f / 1.6) + 8MP (f / 2.4) + 16MP (f / 2.2)

Camera trước: 16MP

Điểm nhấn của OnePlus 7 là camera selfie bật lên. Phải nói rằng, camera chính của máy cũng là chiếc camera tốt nhất từng có trên điện thoại OnePlus. Cột camera góc rộng chính có cảm biến 48MP, kết hợp với ống kính f / 1.6, giúp thu được nhiều chi tiết hơn. Nhờ có camera tele zoom 3x và camera ultrawide 13mm, bộ phận này hoạt động rất linh hoạt và với OIS trên các camera rộng và tele, giúp mọi thứ luôn ổn định.

5. Samsung Galaxy S10+

Camera sau: 12MP (Ống kính góc rộng, f / 1.5, OIS), 16MP (Ống kính góc cực rộng, f / 2.2), 12MP (Telephoto, f / 2.4, OIS)

Camera trước: 10MP, OIS

Theo truyền thống, điện thoại Galaxy S-series có chất lượng camera đỉnh cao và Galaxy S10+ cũng không ngoại lệ. Ba camera sau dù hơi yếu thế so với các điện thoại 4 camera mới nhất nhưng combo camera rộng / ultrawide / tele rất linh hoạt và hoạt động rất tốt. Máy cũng có khả năng quay video 4K chất lượng, thêm tính năng Ổn định video kỹ thuật số mới, cùng với hỗ trợ HDR10 + cho video có độ tương phản cực cao, đem lại trải nghiệm tuyệt vời trên TV tương thích.

6. iPhone XS

Camera sau: Camera góc rộng và ống kính tele 12MP; khẩu độ f / 1.8 + f / 2.4

Camera trước: 7MP, OIS

Trải nghiệm camera iPhone XS thực tế cũng “chất” không kém so với iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max mới xuất hiện. Cụm camera này sử dụng 2 cảm biến 12MP mạnh mẽ với khẩu độ f / 1.8 và f / 2.4, cả hai đều có chức năng ổn định hình ảnh quang học để cung cấp một số bức ảnh ấn tượng. Thực tế cho thấy camera của iPhone XS có màu sắc tự nhiên và cảm biến tele giúp chụp chi tiết ở khoảng cách xa hơn so với hầu hết các điện thoại khác trên thị trường. Thêm nữa, bộ phận này cũng có hai tính năng mới: Smart HDR và ​​Depth Control.

7. Oppo Reno 10x zoom

Camera sau: 48MP (Ống kính góc rộng, f / 1.6, OIS), 8MP (Ống kính góc cực rộng, f / 2.2), 13MP (Telephoto, f / 3.0, OIS)

Camera trước: 16MP, OIS

Oppo Reno 10X Zoom là điện thoại thông minh thứ hai trong danh sách có ống kính tiềm vọng, cho phép zoom quang 5x. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị có chất lượng ảnh tuyệt vời không kém so với Huawei P30 Pro. Ngoài khả năng thu phóng, đây là một chiếc điện thoại chụp ảnh tĩnh tuyệt vời, cũng có camera chính 48MP, chụp ảnh siêu nhanh và linh hoạt. Với thiết kế toàn màn hình AMOLED cỡ 6,4 inch, bên trong là chip Snapdragon 855 và pin 4000mAh, đây cũng là một chiếc flagship hoàn hảo với thông số kỹ thuật cao.

Nhược điểm chính của điện thoại là quay video - không sử dụng camera rộng hoặc camera tele cho video. Ngoài ra, trọng lượng của điện thoại hơi nặng.

8. Sony Xperia 1

Camera sau: 12pm (f / 1.6) + 12pm (f / 2.4) + 12MP (f / 2.4)

Camera trước: 8MP

Sony Xperia 1 là sự lựa chọn duy nhất cho những người yêu thích video và những người yêu thích chụp ảnh trên điện thoại thông minh. Điện thoại có thể quay các đoạn video với tỷ lệ 21: 9 theo phong cách điện ảnh, cung cấp điều khiển thủ công và có cấu hình phẳng đẹp mắt, hoàn hảo để xử lý hậu kỳ trong Premiere Pro hoặc Davinci Resolve.

Chưa hết, mọi thứ khác của chiếc điện thoại này cũng rất tuyệt vời: màn hình 4K HDR, tỷ lệ 21: 9 nổi bật, giao diện người dùng sạch và chip linh hoạt. Đáng buồn là, sản phẩm này không hoàn hảo - pin 3330mAh hơi nhỏ.

9. Google Pixel 3A

Camera sau: 12pm (f / 1.8)

Camera trước: 8MP, OIS

Google Pixel 3A là điện thoại tầm trung đầu tiên của Google có camera chất lượng hàng đầu, giúp mang trải nghiệm hình ảnh Pixel đến gần với người dùng hơn. Với cảm biến 12MP kết hợp với ống kính khẩu độ f / 1.8 cùng với phần mềm xuất sắc của Google, Pixel 3A mang lại những hình ảnh chụp chất lượng. Camera của Pixel 3A cũng có tính năng Night Sight để chụp ảnh ban đêm đẹp bất chấp.