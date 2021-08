Danh sách điện thoại có màn hình nhỏ hơn 6,4 inch chơi game mượt, chụp ảnh đẹp

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 09:00 AM (GMT+7)

Nếu smartphone có màn hình 6,5 inch vẫn còn quá cỡ thì những chiếc điện thoại dưới đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bạn.

Vào năm 2021, người dùng rất khó sở hữu những điện thoại có màn hình dưới 6 inch. Đa phần smartphone đều có màn hình 6,4 inch trở lên. Cá biệt có một vài thiết bị có kích cỡ trên 6,5 inch (Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, iPhone 12 Pro Max,…). Màn hình lớn sẽ đem tới trải nghiệm xem thích mắt hơn nhưng đồng thời cũng khó cầm và khó sử dụng hơn bằng một tay.

Dưới đây là những gợi ý điện thoại có màn hình nhỏ nhưng vẫn chơi game mượt, chụp ảnh đẹp ở thời điểm này.

1. iPhone 12 Pro/ iPhone 12 Pro (màn hình 6,1 inch)

Giá bán từ: 20,49 triệu đồng

iPhone 12 và iPhone 12 Pro đều có màn hình 6,1 inch.

Rõ ràng, cặp iPhone 12/ iPhone 12 Pro là lựa chọn lý tưởng nhất lúc này cho những ai là fan hâm mộ của “Nhà Táo” và không thích iPhone 12 Pro Max vì chúng quá cồng kềnh. Hai chiếc iPhone này cùng có màn hình OLED “tai thỏ” kích cỡ 6,1 inch; thiết kế cạnh phẳng; dung lượng pin ngang nhau – 2815 mAh và cùng tích hợp bộ xử lý A15 Bionic hiệu năng "trâu".

Mặt khác, iPhone 12 Pro là lựa chọn xịn sò hơn với RAM lên tới 6GB (iPhone 12 chỉ có RAM 4GB); bộ 3 camera sau 12MP chụp ảnh cực “chất” (iPhone 12 chỉ có camera sau kép 12MP) và thiết kế khung thép không gỉ bền hơn, các phiên bản màu nhìn cũng sang hơn đáng kể.

2. Galaxy S21 (màn hình 6,2 inch)

Giá bán lẻ đề nghị: 14,99 triệu đồng

So với hai “anh em” Galaxy S21+ và Galaxy S21 Ultra (màn hình 6,7 và 6,8 inch), màn hình của Galaxy S21 vừa phải và dễ cầm hơn – 6,2 inch. Kích thước này không chênh lệch nhiều so với iPhone 12 “đối thủ”. Điều thú vị hơn là giá bán của máy rất hấp dẫn.

Galaxy S21.

Xét về hiệu năng cũng như khả năng chụp ảnh, Galaxy S21 chắc chắn không làm người dùng phải thất vọng: chip Exynos 2100 và 3 camera sau - 12MP, 64MP, 12MP. Dự kiến, Samsung cũng sẽ giảm kích cỡ màn hình cho cặp Galaxy S22/ Galaxy S22+ năm sau xuống 6,06 và 6,55 inch. Điều này đủ để thấy màn hình quá lớn cũng là nhược điểm của các flagship.

3. iPhone 11 (màn hình 6,1 inch)

Giá bán từ : 14,99 triệu đồng

Sở hữu mức giá ngang tầm với Galaxy S21, iPhone 11 cũng là lựa chọn an toàn và tiết kiệm của nhiều iFan hiện tại. Dự kiến, khi dòng iPhone 13 được ra mắt, giá bán của chúng còn giảm hơn nữa.

iPhone 11.

Nhìn chung, iPhone 11 đáp ứng được vừa đủ nhu cầu của người dùng, lại không quá đắt đỏ như dòng iPhone 12: màn hình 6,1 inch với độ sắc nét cao; chip xử lý A13 Bionic + RAM 4GB cho trải nghiệm chơi game “mượt”, pin 3110 mAh đáp ứng thời lượng cả ngày; camera sau kép 12MP đem lại ảnh chụp sống động, sắc nét.

4. iPhone XR (màn hình 6,1 inch)

Giá bán lẻ đề nghị: 12,49 triệu đồng

Có thể nói, iPhone XR chính là “người tiền nhiệm” của iPhone 11 “quốc dân”. Chiếc iPhone này từng “làm mưa làm gió” tại nhiều thị trường với nhiều ưu thế về giá bán, màn hình lý tưởng cũng như hiệu năng mạnh mẽ của chip A12 Bionic.

iPhone XR.

Cho tới nay, đây vẫn là lựa chọn tiết kiệm và bền bỉ với nhiều iFan phổ thông. Mặc dù chỉ có camera sau đơn và màn hình LCD với viền dày nhưng máy vẫn xử lý “ngon” nhiều tác vụ, không hề kém cạnh các smartphone cận cao cấp dù được “lên kệ” gần 3 năm.

5. Vsmart Aris Pro (màn hình 5,39 inch)

Giá bán lẻ đề nghị: 5,99 triệu đồng

Lựa chọn tiếp theo trong danh sách này là sản phẩm “Made in Vietnam” hiện còn bán ra với số lượng có hạn. Mặc dù có màn hình nhỏ so với nhiều điện thoại cùng tầm giá nhưng do thiết kế toàn màn hình nên trải nghiệm trên máy khá ổn và không chênh lệch nhiều.

Màn hình của Vsmart Aris Pro có thiết kế liền mạch.

Điểm cộng khác trên chiếc smartphone tầm trung này là camera sau có độ phân giải cao, giúp chụp ảnh ở nhiều chế độ: 64MP + 8MP + 8MP + 2MP. Chưa hết, viên pin 4000 mAh cũng có thể trụ cả ngày.

6. Xiaomi Redmi Note 8 (màn hình 6,3 inch)

Giá bán lẻ đề nghị: 4,09 triệu đồng

Xiaomi Redmi Note 8.

Ở tầm giá 4 triệu, Xiaomi Redmi Note 8 là chiếc smartphone lý tưởng. Điện thoại có màn hình 6,3 inch nhỏ gọn; pin 4000 mAh đủ dùng. Con chip Snapdragon 665 cũng đem lại khả năng chơi game phổ thông khá ổn. Đặc biệt, cụm 4 camera sau cũng cung cấp nhiều chế độ chụp ảnh linh hoạt – 48MP, 8MP, 2MP, 2MP (ảnh chân dung, ảnh góc rộng, ảnh cận cảnh,...).

