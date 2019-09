Đánh giá Samsung Galaxy Tab S6: Chiếc tablet đa năng

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

Samsung Galaxy Tab S6 là một máy tính bảng Android tuyệt vời cho đa phương tiện với hiệu năng mạnh mẽ.

Samsung Galaxy Tab S6 là chiếc máy tính bảng Android mạnh nhất mà người dùng đang khao khát. Sản phẩm đã được bán ra từ cuối tháng 8 năm 2019, với mức giá bắt đầu từ 18,5 triệu đồng cho mẫu RAM 6GB/ ROM 128GB Wi-Fi.

Galaxy Tab S6 có giá bán hợp lý, cấu hình mạnh mẽ.

Mẫu Galaxy Tab S6 cao cấp nhất có RAM 8GB / ROM 256GB hỗ trợ kết nối LTE có giá cao hơn một chút. Thực tế, mức giá này vẫn còn khá cạnh tranh với iPad Pro 11 inch có giá khoảng 21,5 triệu đồng.

Thiết kế và Màn hình

• Thiết kế khung kim loại

• Màn hình Super AMOLED 10,5 inch sống động

• Cảm biến vân tay trong màn hình tiện dụng

So với chiếc iPad Pro 11, Galaxy Tab S6 có vẻ vững chãi hơn vì có khung máy hoàn toàn bằng kim loại, mỏng hơn (5,7mm so với 5,9mm), nhẹ hơn đáng kể (420g so với 468g) và tỷ lệ khung hình dài hơn khiến nó có cảm giác mảnh mai hơn một chút so với “đối thủ” iPad Pro của Apple.

Thiết kế của Galaxy Tab S6 chắc chắn là một cải tiến đáng kể so với người tiền nhiệm - Galaxy Tab S4. Mặt lưng đã được sử dụng mặt kính, mang lại trải nghiệm tinh tế hơn.

Màn hình có viền hơi dày.

Samsung đã trang bị cho máy tính bảng tổng cộng 4 loa điều chỉnh AKG, hai loa ở cả hai cạnh hẹp, trong khi cạnh dưới chứa cổng USB-C. Giống như Galaxy Note 10, sản phẩm không có giắc cắm tai nghe 3,5 mm, đây rõ ràng là nhược điểm lớn.

Nếu như thiết kế Galaxy Tab S6 chưa đủ ấn tượng thì màn hình của nó lại khá “chất” - Super AMOLED 10,5 inch với độ phân giải 1600 x 2560 cho mật độ điểm ảnh 287ppi. Đây là một màn hình sống động với độ tương phản tuyệt vời (bao gồm chứng nhận HDR10 +) và màu đen sâu.

Các cạnh được bo vững chãi.

Màn hình Galaxy Tab S6 có tỷ lệ khung hình 16:10 rộng hơn, phù hợp với nội dung phim hơn một chút so với iPad Pro. Ngoài ra, thiết bị còn có cảm biến vân tay được đặt ở cạnh dưới màn hình, ngay gần khe cắm USB-C. Do vậy, người dùng sẽ không phải dựa vào hệ thống nhận dạng khuôn mặt không an toàn hoặc hệ thống nhập mật mã phiền nhiễu. Cảm biến trong màn hình này hoạt động khá tốt mặc dù vẫn cảm thấy chậm hơn và tốn nhiều công sức hơn so với cảm biến vân tay chuyên dụng.

Tuổi thọ pin

• Pin 7.040mAh

• Thời lượng 14 giờ sử dụng cho một lần sạc

Thời lượng pin khá dài.

Với thỏi pin này, người dùng có thể dùng thoải mái trong cả ngày dài. Đặc biệt, Galaxy Tab S6 cũng hỗ trợ sạc pin nhanh với công suất 15W – nhỏ hơn iPad Pro 11 với bộ sạc 18W.

Camera

• Camera kép: 13MP và 5MP với Chế độ ban đêm

• Camera selfie: 8MP

Cụm camera kép thực tế không phải là một tính năng đặc biệt khi điện thoại thông minh đang có tới 4 camera sau. Nhưng Galaxy Tab S6 là máy tính bảng đầu tiên của Samsung có thiết lập nhiều camera.

Camera sau kép.

Bộ phận này gồm: Cảm biến chính 13MP, khẩu độ f / 2.0 được ghép nối với một cảm biến siêu rộng 5 megapixel, khẩu độ f / 2.2. Thông số kỹ thuật này quả thực không đáng kể cho một chiếc điện thoại thông minh tầm trung nhưng lại khá tiên tiến cho một chiếc máy tính bảng.

Ảnh chụp trong điều kiện thường.

Cảm biến thứ 2 này mở ra khả năng chụp ảnh góc rộng thú vị cũng như cho phép chụp nhanh ảnh Chân dung. Phần mềm camera của Samsung giúp cải thiện đáng kể mọi thứ, bao gồm tính năng tự động tối ưu hóa HDR cực kỳ độc đáo.

Ảnh chụp ngược sáng

Thiết bị có một camera 8MP ở phía trước, được sử dụng chủ yếu cho các cuộc gọi video. Thực tế, người dùng hiếm khi sử dụng máy tính bảng để chụp ảnh tự sướng vì chúng chỉ mang lại chất lượng ảnh chụp trung bình.

Giải trí và làm việc

• Màn hình và loa tuyệt vời

• Không có giắc cắm tai nghe

Điểm nhấn của chiếc Galaxy Tab S6 còn hỗ trợ thêm bàn phím rời giúp biến chiếc máy thành một chiếc laptop "thực thụ". Về mặt hình ảnh, màn hình Super AMOLED 10,5 inch đó hiển thị những bộ phim tuyệt đẹp. Ưu thế này được tăng cường bởi âm thanh phát ra tuyệt vời từ 4 loa AKG được điều chỉnh. Việc ghi chú trên máy tính bảng cũng khá thuận tiện nhờ bút S Pen đi kèm ở mặt lưng máy.

Chiếc tablet này đi kèm với bút S Pen.

Bằng cách định vị các loa ở bốn góc, chất lượng âm thanh mang lại khá hoàn hảo. Chuyển sang chơi game, màn hình không có tốc độ làm mới đặc biệt nhanh nhưng trông vẫn rất tuyệt.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất

• Chip Snapdragon 855 có tốc độ nhanh như smartphone Android

• Đa nhiệm hoàn hảo và chơi game

Tin mừng cho Samsung Galaxy Tab S6 là được tích hợp chip xử lý Snapdragon 855 tiên tiến, đây là con chip cung cấp năng lượng cho các điện thoại hàng đầu như OnePlus 7 Pro hay Galaxy S10.

Hiệu suất mạnh mẽ cùng bút S Pen khiến cho thao tác vô cùng tiện lợi.

Thêm nữa, con chip này còn được hỗ trợ bởi RAM 6GB hoặc 8GB, hiệu năng đem lại rất đáng ngưỡng mộ. Chưa hết, máy còn có thể mở nhiều cửa sổ cùng lúc ở chế độ DeX, bao gồm video Netflix và ba hoặc bốn ứng dụng khác.

Ngoài ra, người dùng còn có thể chia màn hình ở chế độ thường và hoạt động rất mượt. Trò chơi cũng vậy, máy cũng có khả năng chạy “ngon” trên các cài đặt tối đa. Trong trò chơi PUBG, người chơi có thể tăng các cài đặt lên đến Extreme HDR mà không làm ảnh hưởng tới hiệu suất.

Cận cảnh bút S Pen.

Qua kiểm tra điểm chuẩn Geekbench 4, điểm số đa lõi trung bình của Galaxy Tab S6 đạt 10.741 - rất mạnh đối với một thiết bị Android dù vẫn thấp hơn iPad Pro 11 2018 (18.104) và thậm chí cả iPad Air 2019 (11,575). Bù lại, sản phẩm cũng vượt lên nhiều máy tính bảng Android. Ví dụ, Huawei MediaPad M5 Pro với điểm hiệu năng 6.540.

Kết luận

Samsung Galaxy Tab S6 chắc chắn là máy tính bảng Android tốt nhất trong mức giá. Đây là một lựa chọn tốt cho trải nghiệm đa phương tiện với màn hình đẹp, phần cứng mạnh mẽ và âm thanh tuyệt vời.