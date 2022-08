Đánh bại Apple và Samsung, Xiaomi thống trị thị trường Nga

Dữ liệu cho thấy trong tháng 7, Xiaomi dẫn đầu thị phần so với nhiều công ty cùng ngành smartphone tại Nga. Vào tháng 7, Xiaomi và thương hiệu phụ POCO đã kết hợp lại chiếm 42% thị trường smartphone Nga, đứng đầu về số lượng bán ra.

Vị trí thứ hai là Realme, công ty có doanh số bán hàng trong tháng 7 chiếm 17% thị trường smartphone Nga, tăng từ 13,4% trong tháng trước. Ở vị trí thứ ba là Samsung với thị phần sụt giảm mạnh (từ 10,9% trong tháng 6 xuống còn 8,5%). Ở vị trí thứ 4 là Transsion Holdings Tecno với 7,5% thị phần. Apple đứng thứ 5 với 7% thị phần, giảm so với mức 9,7% trong tháng 6.

Theo tính toán doanh số, Xiaomi (+POCO) đứng đầu, chiếm 35%. Ở vị trí thứ hai là Apple, chiếm 25% thị trường. Realme ở vị trí thứ ba với 12,5% thị phần trong khi Samsung đứng thứ tư với 11% thị phần. Tecno (Transsion) đứng thứ 5, chiếm 4% thị phần. Ngoài ra, dữ liệu của MTS cũng cho thấy Nga đã bán được tổng cộng 2,3 triệu smartphone trị giá 36,7 tỷ rúp (590 triệu USD) trong tháng Bảy. Giá trung bình của một mẫu điện thoại là 259 USD, giảm 6%.

Nguồn cung smartphone của Apple và Samsung ở Nga hiện đã thấp hơn 80-90% so với trước tháng 3 năm nay, và mọi người đều biết lý do của điều này. Các nhà phân tích tại Marvel Distribution dự đoán rằng thị phần của các thương hiệu hạng A (thiết bị hạng cao cấp) có thể giảm xuống dưới 10% trong năm nay do nhập khẩu giảm.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/danh-bai-apple-va-samsung-xiaomi-thong-tri-thi-truong-nga-c61a9630...Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/danh-bai-apple-va-samsung-xiaomi-thong-tri-thi-truong-nga-c61a9630.html