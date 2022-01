Cùng phân khúc giá, mua iPhone 11 hay Galaxy S21 FE chơi Tết 2022?

Chủ Nhật, ngày 16/01/2022 06:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhiều người tiêu dùng đang phân vân giữa iPhone 11 và Galaxy S21 FE khi chúng có giá tương đương nhau, cấu hình mạnh ngang nhau.

Sau hơn 2 năm được “lên kệ”, giá bán của iPhone 11 đã giảm xuống còn từ 16,99 triệu đồng (bản 64GB). Mức giá này chỉ ngang với Galaxy S21 FE 5G (128GB) mới được Samsung ra mắt. Vậy người dùng nên chọn chiếc smartphone nào trong dịp tết này? Hãy cùng chúng tôi đi vào so sánh chi tiết.

So sánh thiết kế

iPhone 11 với "tai thỏ" quen thuộc trong khi Galaxy S21 FE có màn hình phong cách "đục lỗ".

Về tổng thể, Galaxy S21 FE thon và cao hơn so với iPhone 11. Chiều rộng của iPhone 11 lớn hơn, màn hình nhỏ hơn và cũng có viền màn hình lớn hơn. Hơn thế nữa, thiết kế “đục lỗ” trên chiếc Galaxy S mới cũng tinh tế và đẹp mắt hơn so với “tai thỏ” cỡ lớn của iPhone. Do đó, trải nghiệm cầm của chiếc Galaxy S có phần gọn tay hơn.

Samsung tích hợp cho sản phẩm của mình màn hình 6,4 inch, lớn hơn so với “đối thủ” – màn hình 6,1 inch. Không những vậy, màn hình của Galaxy S21 FE cũng sắc nét hơn nhờ có độ phân giải cao hơn - 2340 x 1080 pixel; độ sáng cao hơn – tối đa 1200 nit cũng như tốc độ làm mới 120Hz ấn tượng.

Galaxy S21 FE có màn hình xịn sò hơn.

Mặt khác, màn hình của iPhone 11 lép vế hơn do có độ phân giải thấp hơn – 828 x 1792 pixel và độ sáng chỉ đạt tối đa 625 nit. Vì thế, trải nghiệm xem phim, chơi game hay lướt mạng trên Galaxy S21 FE chắc chắn sẽ “đã” hơn.

Cả hai chiếc flagship đều có nhiều lựa chọn màu. iPhone 11 có các màu: đỏ, tím, xanh lá, đen, trắng, vàng bắt mắt và sang hơn với mặt lưng kính còn Galaxy FE chỉ có mặt lưng nhựa với các phiên bản màu: trắng, xám, tím và xanh lá. Cặp điện thoại cùng có khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68 nên người dùng có thể yên tâm phần nào.

Ai “trâu” hơn?

Con chip Exynos 2100 bên trong Galaxy S21 FE rất khó so sánh với A13 Bionic của iPhone vì có nhiều khác biệt, song Exynos mới hơn nhiều năm tuổi so với A13 Bionic. Điện thoại của Samsung có bộ nhớ RAM lớn – 6GB hoặc 8GB và tuỳ chọn bộ nhớ 128GB hoặc 256GB (iPhone 11 chỉ có RAM 4GB với bộ nhớ trong tuỳ chọn 64GB/128GB/256GB). Đó là chưa kể Galaxy S21 FE hỗ trợ kết nối 5G còn iPhone 11 thì không.

Chip A13 Bionic trong iPhone 11 mạnh mẽ hơn.

Nhìn chung, dù sử dụng chiếc điện thoại nào, người dùng cũng có trải nghiệm mượt mà và mạnh mẽ. 2 con chip này dư sức đáp ứng mọi tác vụ, bao gồm cả các game có đồ hoạ phức tạp.

Camera nào xịn?

Sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn khi Galaxy S21 FE được so sánh với iPhone 11 về khả năng nhiếp ảnh. Samsung tích hợp cho sản phẩm của mình 3 camera sau với độ phân giải 12MP + 8MP + 12MP cùng nhiều chức năng chụp ảnh linh hoạt: ảnh chân dung, ảnh góc rộng, zoom 3x,... Ngược lại, iPhone 11 chỉ có camera kép 12MP với khả năng chụp ảnh chân dung, chụp ảnh ban đêm – Night Mode (camera chính) và góc rộng.

Galaxy S21 FE có 3 camera sau còn iPhone 11 chỉ có camera kép.

Thực tế, ảnh của iPhone 11 chân thực hơn so với Galaxy S21 FE (có phần ấm hơn và làm mịn da tự động). Tất nhiên, người dùng có thể cài thêm ứng dụng để chụp và chỉnh sửa ảnh theo ý muốn.

Ở phía trước, chiếc Galaxy S FE cũng chiếm ưu thế hơn với cảm biến 32MP và nhiều chế độ làm đẹp tự động – iPhone 11 chỉ có camera selfie 12MP hạn chế. Do vậy, người dùng trẻ sẽ dễ dàng hài lòng hơn với sản phẩm của Samsung.

Pin và sạc

Ở khía cạnh này, thiết bị của Samsung lại một lần nữa lấn át “đối thủ” nhờ sở hữu viên pin dung lượng lớn – 4500 mAh, có thể thoải mái sử dụng cả ngày. Thêm vào đó, máy còn hỗ trợ sạc nhanh công suất 25W.

iPhone 11 có viên pin nhỏ hơn, hỗ trợ sạc chậm hơn.

iPhone 11 chỉ có viên pin 3110 mAh, cung cấp thời lượng pin trung bình và chỉ hỗ trợ sạc nhanh tối đa 18W. Tuy nhiên, 2 thiết bị đều có điểm chung là không còn trang bị cục sạc trong hộp, người dùng phải mua rời phụ kiện này.

Tạm kết

Các tuỳ chọn màu của Galaxy S21 FE.

Có thể nói, cả Galaxy S21 FE và iPhone 11 đều có những lợi thế riêng. Trong khi chiếc Galaxy S FE sở hữu bộ nhớ lớn hơn, camera sau linh hoạt hơn thì iPhone lại áp đảo về sức mạnh xử lý, thiết kế bền vững. Dù lựa chọn sản phẩm nào, người dùng cũng có thể yên tâm sử dụng lâu dài.

Chọn iPhone 11 hay Galaxy S21 FE chơi Tết 2022? Bạn sẽ chọn iPhone 11 hay Galaxy S21 FE chơi Tết 2022? iPhone 11 Galaxy S21 FE Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: http://danviet.vn/cung-phan-khuc-gia-mua-iphone-11-hay-galaxy-s21-fe-choi-tet-2022-5020221616075...Nguồn: http://danviet.vn/cung-phan-khuc-gia-mua-iphone-11-hay-galaxy-s21-fe-choi-tet-2022-502022161607529.htm