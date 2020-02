Cùng có giá 16 triệu, nên chọn iPhone XR hay iPhone 8 Plus

Thứ Ba, ngày 18/02/2020 15:00 PM (GMT+7)

Cả iPhone XR và iPhone 8 Plus 64GB hiện đang có cùng giá bán – 15,99 triệu đồng, khiến nhiều người hết sức băn khoăn khi lựa chọn.

Những chiếc iPhone gần đây nhất của Apple, bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất khi lựa chọn. Chúng siêu nhanh và đi kèm với nhiều thủ thuật camera. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những mẫu iPhone trước đó đã lỗi thời hoặc kém tuyệt vời.

Ví dụ, iPhone XR là một trong số ít các tùy chọn có chip xử lý mạnh mẽ, có màn hình lớn nhưng có giá chưa tới 20 triệu đồng. Chiếc iPhone này được cài đặt chip A12 Bionic 2018, các tùy chọn màu sắc sống động và camera sau đơn vẫn chụp được những bức ảnh tuyệt vời.

Ngoài ra, iPhone 8 Plus 2017 bản 64GB cũng có giá 15,99 triệu đồng là lựa chọn không tồi. Máy có thiết kế iPhone cổ điển, hoàn chỉnh với nút home vật lý quen thuộc. Mặc dù là một phiên bản iPhone cũ hơn, điện thoại có nhiều ưu điểm giống như iPhone XR.

Cùng tìm hiểu sâu vào thiết kế, camera, tính năng phần cứng và giá cả của hai điện thoại để xem thiết bị nào phù hợp với nhu cầu của người dùng.

iPhone XR - Sự lựa chọn hiện đại

iPhone XR có thiết kế "tai thỏ".

Với tính năng điều hướng bằng cử chỉ, biểu tượng cảm xúc hoạt hình và mở khóa bằng khuôn mặt, iPhone XR đảm bảo rằng người dùng sẽ thích nghi với các dòng iPhone mới nhất hơn so với iPhone 8 Plus. Chiếc smartphone này cũng có một màn hình lớn trong một thân máy thoải mái, hiệu năng nhanh và sạc không dây, cũng như một camera có chất lượng tương đương với iPhone XS.

iPhone 8 Plus – Phong cách hoài cổ

iPhone 8 Plus.

Sở hữu giá bán ngang với iPhone XR 64GB, iPhone 8 Plus cũng là lựa chọn tiết kiệm với bộ xử lý và camera kém tiên tiến hơn và chỉ hỗ trợ SIM đơn. Mặt khác, iPhone 8 Plus có camera 12 megapixel thứ hai và nút home vật lý - tính năng thân thiện và quen thuộc với người dùng.

Thiết kế: “Tai thỏ” của iPhone XR hay nút home của iPhone 8 Plus?

Để so sánh, iPhone XR có màn hình 6,1 inch lớn hơn. Tuy nhiên, do có viền màn hình dày hơn nên trọng lượng của máy vẫn nhẹ hơn một chút so với iPhone 8 Plus. iPhone XR có tới 6 màu, bao gồm: đỏ, xanh dương, vàng và xanh san hô rực rỡ cùng với 2 phiên bản màu tiêu chuẩn - đen và trắng. Trong khi đó, iPhone 8 Plus chỉ có ba phiên bản màu: trắng, đen và vàng.

iPhone 8 Plus 64GB và iPhone XR 64GB cùng có giá bán 15,99 triệu đồng.

Nhưng ngay cả khi thiếu các tùy chọn màu sắc bổ sung, iPhone 8 Plus vẫn có một vài lợi thế về thiết kế. Màn hình 5,5 inch nhỏ hơn của nó thực sự sắc nét hơn iPhone XR: có độ phân giải cao hơn và nhiều pixel hơn trên mỗi inch. Và không giống như iPhone XR, iPhone 8 Plus không có “notch” nào và vẫn giữ một nút home cổ điển, có chức năng như một máy quét dấu vân tay.

Nút Home của iPhone 8 Plus có được coi là một lợi thế hay không còn tùy thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi người. Nút này quen thuộc với các iFan trung thành và cho phép dễ dàng nhấn để trở về màn hình chính và truy cập các ứng dụng gần đây. Không có phím home, iPhone XR tích hợp các cử chỉ vuốt để điều hướng thay thế.

Camera: Camera đơn so với camera sau kép

iPhone XR có camera trước có thể cảm nhận độ sâu và lập bản đồ khuôn mặt của chủ nhân. Nhờ vậy, người dùng có thể mở khóa điện thoại hoặc ủy quyền mật khẩu đã lưu bằng Face ID thay vì dấu vân tay và có thể tạo biểu tượng cảm xúc hoạt hình phản chiếu chuyển động khuôn mặt.

Không giống như các dòng điện thoại iPhone X khác, iPhone XR không có ống kính tele. Vì thế, máy không có zoom quang 2x (thay vào đó nó sử dụng zoom kỹ thuật số) và ảnh Chân dung được hiển thị thông qua phần mềm; không được tăng cường với ống kính tele.

Ảnh chân dung trên iPhone XR.

Ngược lại, iPhone 8 Plus có thiết lập camera sau kép với khả năng chụp chân dung. Tuy nhiên, những bức ảnh được chụp bằng iPhone XR trông sắc nét và sống động hơn. Và mặc dù iPhone XR chỉ chụp ảnh Chân dung bằng một ống kính duy nhất, hiệu ứng trông vẫn tốt, tông màu da và hiệu ứng mờ trông tự nhiên hơn.

Ảnh chụp chân dung trên iPhone XR và iPhone 8 Plus.

Ngoài ra, so sánh thực tế cũng cho thấy khả năng zoom 2x trên một cảnh với iPhone XR cũng hoạt động tương tự như zoom tele của iPhone 8 Plus. Các đối tượng hiển thị rõ ràng và các chi tiết nhỏ cũng có các đường nét và trọng tâm tốt hơn

Hiệu năng: Bộ xử lý của iPhone XR nhanh hơn

Khả năng xử lý các công việc hàng ngày trên cả hai chiếc iPhone không cho thấy bất kỳ sự khác biệt rõ rệt nào về tốc độ, bao gồm cả việc khởi chạy ứng dụng và kích hoạt camera. Bên cạnh đó, về lý thuyết, iPhone XR thực sự nhanh hơn nhờ bộ xử lý A12 tiên tiến hơn (iPhone 8 Plus chỉ có chip A11 2017).

Bảng hiệu năng của hai mẫu iPhone.

Về tuổi thọ pin, iPhone XR có thể phát video trong 19 giờ 53 phút trong khi iPhone 8 Plus chỉ kéo dài 13 giờ 45 phút. Sự khác biệt này có thể là do sự chênh lệch về dung lượng pin trên iPhone XR ( 2.942mAh) lớn hơn so với pin 2.675mAh của iPhone 8 Plus.

SIM kép và Touch 3D

SIM kép: iPhone XR mới hơn có khả năng kết nối hai sim. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể quản lý hai số điện thoại khác nhau trên cùng một thiết bị, sử dụng nano-SIM và e-SIM. Mặt khác, iPhone 8 Plus chỉ hỗ trợ sim đơn.

iPhone XR hỗ trợ sim kép.

3D Touch: Màn hình của iPhone 8 Plus rất nhạy với áp lực và có tính năng Touch ID. Bằng cách chạm nhẹ vào ngón tay, người dùng có thể xem trước các liên kết, ứng dụng và tin nhắn trước khi mở chúng. Trong khi đó, iPhone XR, cũng như các thiết bị iPhone 11 không có tính năng này.

Tạm kết

Rõ ràng, iPhone XR vượt trội hơn iPhone 8 Plus về mọi mặt, đặc biệt là về khả năng xử lý và tuổi thọ pin. Có lẽ iPhone 8 Plus sẽ chỉ dành cho những ai yêu thích phong cách thiết kế cổ điển của “Nhà Táo”.

