Công nghệ máy ảnh iPhone đã biến hóa sao trong thập kỷ qua

Bắt đầu với iPhone 4 ra mắt vào năm 2010, camera đã nhận được rất nhiều cải tiến từ phần cứng đến phần mềm để giúp nó nổi bật hơn so với các đối thủ. Trong suốt 10 thế hệ iPhone kể từ năm 2012 đến nay, hệ thống camera đã có nhiều cải tiến với chất lượng ngày một cải thiện.

iPhone ngày càng chụp ảnh hoàn hảo hơn.

Sau khi iPhone 4 có camera 5 MP, Apple đã tăng chất lượng camera iPhone 4S lên 8 MP và là độ phân giải của iPhone 5 ra mắt vào năm 2012. Công ty đã giữ nguyên kích thước này thêm hai đời iPhone nữa là iPhone 5S và iPhone 6/6 Plus trước khi chuyển sang 12 MP trên iPhone 6S vào năm 2015. Kể từ đó, Apple vẫn giữ nguyên độ phân giải camera sau 12 MP đến tận dòng iPhone 13, nhưng có thêm sự bổ sung của các cảm biến phụ như siêu rộng hay tele. Ngày nay, ngay cả camera trước cũng là 12 MP.

Mọi thứ có thể thay đổi vào năm nay khi Apple được cho là sẽ áp dụng cảm biến độ phân giải cao vào dòng iPhone 14 sắp tới. Điều này sẽ được áp dụng cho các mẫu Pro với độ phân giải 48 MP, trong khi đó các mẫu tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên độ phân giải 12 MP. Dòng iPhone 14 cũng có thể mang lại khả năng lấy nét tự động cho camera selfie (tất cả camera trước của iPhone cho đến nay đều có tiêu cự cố định).

Chất lượng camera sau chỉ phát triển từ 8 MP lên 12 MP.

Quay trở lại độ phân giải, chip Apple A-series là siêu mạnh mẽ, tuy nhiên chưa có iPhone nào cho đến nay cung cấp độ phân giải 8K. Đây là một hạn chế của cảm biến vì 12 MP gần như không đủ pixel để đáp ứng nhu cầu quay video này.

Đối với sự phân chia về khả năng nhiếp ảnh giữa mô hình tiêu chuẩn và Plus/Pro, mọi thứ được thể hiện một cách rõ ràng. Dòng iPhone 6 là thế hệ đầu tiên phân chia giữa mẫu tiêu chuẩn và Plus, trong đó bản Plus có ổn định hình ảnh quang học (OIS), còn bản tiêu chuẩn thì không. Điều đó tiếp tục xảy ra với thế hệ iPhone 6s và 6s Plus.

Camera trước của iPhone đã đạt mức 12 MP kể từ năm 2019.

Phải mất một năm sau, Apple mới đưa tính năng như vậy đến với iPhone cơ bản, và iPhone 7 trở thành mẫu tiêu chuẩn đầu tiên có camera OIS. Vào năm 2020, Apple đã giới thiệu tính năng ổn định dịch chuyển cảm biến chỉ dành riêng cho iPhone 12 Pro Max. Công nghệ này sau đó đã được tất cả các mẫu iPhone 13 áp dụng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các mẫu Pro có cảm biến lớn hơn và khẩu độ sáng hơn.

Kết quả là, không lạ khi cảm biến 48 MP được đồn đại sẽ dành riêng cho bộ đôi Pro, điều có thể không quá bất ngờ bởi đó là tiêu chuẩn phân chia các dòng của Apple. Ngoài ra, các mẫu iPhone tiêu chuẩn chưa bao giờ cung cấp camera tele, và điều này tiếp tục áp dụng trong ít nhất đối với dòng iPhone 14.

