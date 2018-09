“Con cưng” Huawei tiết lộ tung siêu phẩm Honor Magic 2 đầy lôi cuốn

Thứ Hai, ngày 03/09/2018 15:00 PM (GMT+7)

Chiếc điện thoại mới này đã được tiết lộ tại sự kiện IFA 2018 do Honor tổ chức với tính năng chính: Magic Side.

Honor, công ty con của Huawei, đã gợi ý về chiếc smartphone Android sắp tới của mình có tên Honor Magic 2 lấy cảm hứng thiết kế dạng trượt của Oppo mới đây.

Honor Magic 2 sẽ sở hữu thiết kế Magic Side vô cùng ấn tượng.

Đây là cách để công ty có thể giảm kích thước viền xung quanh màn hình mà vẫn có thể chứa camera ở mặt trước cùng các cảm biến thông thường mà một điện thoại yêu cầu. Giống như Find X, Honor Magic 2 đạt được điều đó bằng một cơ chế trượt. Một bảng điều khiển xuất hiện từ phía trên cùng của điện thoại, nơi máy ảnh selfie được đặt trên đó.

Nhưng Magic Side không chỉ đơn giản nhằm mục đích giảm viền mà nó còn liên kết với hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của Honor. Công ty không nói chính xác những gì xảy ra nhưng có vẻ như nó sẽ hoạt động một cách có hiệu quả như là một phím tắt để khởi chạy một trợ lý AI.

Hình ảnh hiếm hoi về thiết bị đầy hấp dẫn của Honor.

Bên cạnh đó giống như trên Find X, cơ chế trượt được cơ giới hóa. Một thanh trượt thủ công có thể chưa thực sự ấn tượng, vì vậy công ty có thể áp dụng bằng cách sử dụng nó như là một hệ thống phím tắt.

Không có nhiều thông tin phần cứng của thiết bị ngoại trừ xác nhận từ Honor cho biết Magic 2 sẽ được tích hợp chip xử lý Kirin 980 - biến nó trở thành thiết bị mang thương hiệu Honor đầu tiên sử dụng chip xử lý hàng đầu của Huawei. Đây là chip sử dụng quy trình 7nm và sẽ được Huawei trang bị cho bộ đôi Mate 20 và Mate 20 Pro sắp tới.

Cũng theo thông tin từ Honor, Magic 2 sẽ được trang bị chức năng sạc nhanh Magic Charge 40W do chính công ty phát triển. Điều này hứa hẹn cung cấp thời gian sạc nhanh hơn đáng kể nhưng rất an toàn như lời hứa của công ty, cho biết nó có đến 15 lớp bảo vệ cho sự an toàn của pin, bao gồm tự động nhận dạng rằng pin, cáp và bộ sạc đạt chuẩn mới kích hoạt chức năng sạc nhanh.

Nhờ Magic Side mà sản phẩm cung cấp tỷ lệ màn hình ấn tượng.

Ngoài ra, Magic 2 cũng đi kèm một thiết kế dạng kính cong đẹp mắt mà theo Honor nó sẽ giúp màn hình chiếm gần 100% so với mặt trước, tuy nhiên mọi thứ vẫn cần thêm thời gian để minh chứng.

Theo kế hoạch Honor sẽ sớm phát hành Magic 2 ra thị trường, mặc dù giá bán và thời điểm phát hành vẫn còn chưa được xác nhận.